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    川習會各吹各的調！中強調台灣、頌讚習主席 美重貿易、芬太尼

    2026/05/14 23:08 編譯魏國金／台北報導
    美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）見面寒暄。（法新社）

    美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）見面寒暄。（法新社）

    美國總統川普與中國國家主席習近平14日會面後，兩國發表的聲明顯示雙方的優先議題南轅北轍。華府聚焦貿易、芬太尼與伊朗，而北京強調台灣、穩定的雙邊關係，以及川普對習近平的讚揚。

    《南華早報》報導，川普的國是訪問，是睽違9年來第1位美國總統訪問中國，由14日早上逾2小時的川習會揭開序幕。

    會後，中國聲明強調，兩位元首同意建構「中美建設性戰略穩定關係，作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引」。

    台灣也是該聲明的重要部分。聲明指出，「台灣問題適中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險境地；台獨與台海和平水火不容，維護台海何平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎之處理台灣問題」。

    報導說，然而美國發布僅158個字的簡短聲明，開頭只說兩國元首進行「良好」會面，隻字未提穩定關係與台灣議題。

    美國的聲明多數集中在貿易與市場准入的協議上，強調川普聚焦於讓中國採購更多美國農產品。華府聲明指出，兩國元首也談論必須採取更多措施，抑制「芬太尼前驅物流入美國」。

    北京的聲明未提及用於製造芬太尼的該化學品，但簡要提到「拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作」。對於與美國的貿易關係，該聲明說，「中國開放的大門只會越開越大」。

    雙方在伊朗危機上的表態也出現分歧。北京僅提到「兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見」。

    反觀，白宮說，雙方同意荷姆茲海峽必須維持開放，伊朗永遠不能擁有核子武器。白宮說，「習主席也明確表示，中國反對軍事化該海峽，以及任何索取通行費的行動，並對採購更多美國原油，降低中國未來對荷姆茲海峽的依賴表達興趣」。

    北京發布的新聞稿中，則有顯著篇幅著墨川普對中國及其「偉大的領導人」的讚揚，以及他期盼「與習主席一道加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係」。

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