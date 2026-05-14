白俄羅斯鉀肥遭歐盟制裁 立陶宛證實遭美國施壓協助出口

立陶宛外長布德里斯14日表示，就白俄羅斯鉀肥出口遭美國施壓。（路透檔案照）

立陶宛14日表示，該國正遭美國施壓，好讓被歐洲聯盟（EU）制裁的白俄羅斯能透過立陶宛的主要港口出口鉀肥。

在被問到美國是否施壓立陶宛恢復白俄鉀肥出口時，立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）說：「情況正在改變…我一直說沒有這種行動（指遭美施壓），但今天我可以說，是的，已經出現來自美國的額外行動了。」

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儘管如此，布德里斯告訴記者，立陶宛「支持歐盟對白俄鉀肥的制裁，以及不會在制裁仍有效的情況下，討論恢復出口」。

美國駐立陶宛大使館未立即回覆置評要求。

鉀肥出口是內陸國白俄的重要財源，使用立陶宛港口克萊佩達（Klaipeda）對包括印度、中國與巴西等國輸出鉀肥。

2021年8月，在引發爭議與被控舞弊的白俄總統大選1年後，為回應白俄當局在選後的鎮壓行動，美國將白俄大型國營企業、全球第二大鉀肥生產商「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali）列入制裁名單。2022年，歐盟以白俄協助俄羅斯入侵烏克蘭為由，對「白俄羅斯鉀肥」出口進行制裁；同年，歐盟成員國立陶宛停止該公司的所有出口。

美國與白俄羅斯在去年底達成協議，明斯克當局同意以釋放包含2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）在內的上百名囚犯，換取美國解除對白俄鉀肥出口的制裁。美國在今年3月解除制裁，但歐盟的制裁2027年2月才到期，而且可以延長。

今年3月，美國總統川普的白俄特使科爾（John Coale）告訴立陶宛國家廣播公司LRT，恢復讓白俄透過立陶宛出口鉀肥對美國有利。

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