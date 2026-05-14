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    首頁 > 國際

    菲律賓參院警隊與調查局對峙 總統府：相互鳴槍示警

    2026/05/14 20:07 中央社
    菲律賓參議院昨晚爆發槍響，警察大陣仗戒備。（歐新社）

    菲律賓參議院昨晚爆發槍響，警察大陣仗戒備。（歐新社）

    菲律賓參議院昨晚傳出槍響，由於正值政治敏感時刻，引發政治騷動。菲律賓總統府今天召開記者會說明，槍響是來自參議院警隊與國家調查局人員相互鳴槍示警，無人受傷。

    菲律賓參議院昨晚近8時傳出至少10聲槍響。當時，遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）也在參議院大樓內，外界普遍認為事件與政府是否派人逮捕德拉羅沙有關。

    德拉羅沙曾任菲律賓警察總長，被指為前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒行動的重要執行者之一。

    他去年11月得知可能遭ICC緝捕後開始避不見面，直到11日才又現身參議院接受保護，形成參議院與執法單位就ICC逮捕令對峙的局面；參議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）曾是杜特蒂的競選搭檔。

    總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上說明，參議院大樓旁邊是公保大樓，兩座建築物之間有天橋相連。由於參議院外面有示威群眾聚集，公保公司要求國家調查局（NBI）派員協助維護大樓安全。

    卡斯楚表示，調查局探員在天橋附近戒備時，遭參議院警隊人員質問。不久後，參議院警隊人員穿上防彈衣鳴槍示警，調查局探員隨後也鳴槍示警。

    雖然如此，卡斯楚澄清：「調查局或警方並沒有要對德拉羅沙執行逮捕行動。」

    凱耶塔諾下午在另一場記者會上證實，德拉羅沙稍早前已經離開參議院院區，但未透露後續行蹤。

    參議院昨晚傳出槍響後，場面一度陷入混亂，凱耶塔諾當時透過臉書直播聲稱參議院遭到攻擊，總統小馬可仕則表示沒有任何政府人員涉入這起事件。

    菲律賓前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）今天接受當地媒體訪問時大膽推測，槍響事件不排除是有人自導自演，以製造騷動或爭取輿論同情，阻擋執法人員執行ICC逮捕令。

    菲律賓眾議院昨天已將副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾案送進參議院。依據菲律賓憲法，參議院必須轉為彈劾法庭審理，24名參議員中，須有至少2/3、即16票支持定罪，彈劾案才會成立。

    觀察人士認為，德拉羅沙是否被逮捕，有可能進一步影響部分參議員對彈劾案的投票傾向。

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