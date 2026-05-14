央視又出包！川習閉門會忘關麥害習抱怨音檔外流 官員急趕媒體

川習會14日登場。（美聯社）

美國總統川普和中國國家主席習近平今天（14日）在北京人民大會堂會晤並舉行閉門會議，沒有想到中共官媒《央視》又鬧出忘記關麥的烏龍，導致習近平在閉門會議開場似乎是在抱怨近期中美關係的談話意外在直播中放送出去，現場官員急促催請媒體記者趕緊離開。

川習會今天上午登場，習近平和川普各自發表一段談話後，就進入閉門會談。可中方人員在清場時，作為地主國廣播機構、負責統籌現場硬體架設並向全球媒體輸出統一聯營訊號的央視又出包，美中元首都已經致詞完準備閉門，卻忘了關麥，導致習近平會議開場時說的話意外放送出去。

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習近平在席上說：「接下來，總統先生，這個……我就先談一個問題，就是關於中美關係……（此處雜音多，聽不清楚內容）過去的一年多，中美關係遇到不少波折……中方致力於中美關係穩定、健康、持續發展……」。緊接著央視意識到出包，馬上將麥克風切斷，隨後背景傳出中方官員急著趕媒體記者的聲音：「離開、都離開！」

這已經不是央視第一次忘關麥克風鬧烏龍，去年9月中國舉辦九三大閱兵，習近平邀請俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩等人參加，當時3人在活動開始前一同步行到天安門的路上閒聊，沒注意到麥克風還在收音，3人竟然在聊「器官移植」、「長生不老」的事，引發國際輿論熱議。

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