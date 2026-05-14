魯比歐：古巴政權須換人 美願協助解決經濟困境

美國國務卿魯比歐。（歐新社檔案照）

美國國務卿魯比歐，在隨總統川普前往訪問中國途中接受訪問，談到古巴問題，他表示深陷危機的古巴，領導階層必須換人，同時重申，只要哈瓦那願意配合，美方可提供1億美元（約31億台幣）援助。

法新社14日報導，古巴因能源短缺，經濟陷入動盪，全國約65%地區13日也因缺電而大停電。該國政府將危機歸咎於美國的制裁，但是魯比歐在隨總統川普搭「空軍一號」專機前往中國途中，接受福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時表示，問題出在古巴本身的體制，包括軍方貪腐。

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魯比歐說，古巴是一個「破敗、失能的經濟體，而且不可能改變」；他表示，「我們會給古巴一個機會，但我不認為會成功；只要現在這批人依然掌權，我不認為古巴的走向會出現變化」。

川普今年初推翻委內瑞拉左派領導人，接著對伊朗發動戰爭，但迄今這場戰爭成果有限。川普先前也曾多次暗示，古巴可能是下一個目標，甚至提到美國接管這座島國的想法。

魯比歐上週訪問梵蒂岡後表示，古巴已拒絕美國提供的1億美元援助，不過遭哈瓦那否認。美國國務院14日公開重申這項提案，國務院聲明指出，古巴人民因「貪腐政權的失敗」而亟需援助，但是「這個政權拒絕讓美國提供協助」，聲明表示，是否接受美國提供的援助，由古巴政權決定，並稱若拒絕攸關性命的援助，也是由古巴政權要向古巴人民負最終責任。

國務院表示，美國的援助包括直接人道協助，以及提供資金讓古巴可「快速、自由」連上網路，這一點可能有利於古巴境內異議人士。

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