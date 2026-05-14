為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    魯比歐：古巴政權須換人 美願協助解決經濟困境

    2026/05/14 17:56 編譯管淑平／綜合報導
    美國國務卿魯比歐。（歐新社檔案照）

    美國國務卿魯比歐。（歐新社檔案照）

    美國國務卿魯比歐，在隨總統川普前往訪問中國途中接受訪問，談到古巴問題，他表示深陷危機的古巴，領導階層必須換人，同時重申，只要哈瓦那願意配合，美方可提供1億美元（約31億台幣）援助。

    法新社14日報導，古巴因能源短缺，經濟陷入動盪，全國約65%地區13日也因缺電而大停電。該國政府將危機歸咎於美國的制裁，但是魯比歐在隨總統川普搭「空軍一號」專機前往中國途中，接受福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時表示，問題出在古巴本身的體制，包括軍方貪腐。

    魯比歐說，古巴是一個「破敗、失能的經濟體，而且不可能改變」；他表示，「我們會給古巴一個機會，但我不認為會成功；只要現在這批人依然掌權，我不認為古巴的走向會出現變化」。

    川普今年初推翻委內瑞拉左派領導人，接著對伊朗發動戰爭，但迄今這場戰爭成果有限。川普先前也曾多次暗示，古巴可能是下一個目標，甚至提到美國接管這座島國的想法。

    魯比歐上週訪問梵蒂岡後表示，古巴已拒絕美國提供的1億美元援助，不過遭哈瓦那否認。美國國務院14日公開重申這項提案，國務院聲明指出，古巴人民因「貪腐政權的失敗」而亟需援助，但是「這個政權拒絕讓美國提供協助」，聲明表示，是否接受美國提供的援助，由古巴政權決定，並稱若拒絕攸關性命的援助，也是由古巴政權要向古巴人民負最終責任。

    國務院表示，美國的援助包括直接人道協助，以及提供資金讓古巴可「快速、自由」連上網路，這一點可能有利於古巴境內異議人士。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播