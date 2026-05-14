澤倫斯基前左右手涉貪 億元交保喊「我沒有那麼多錢」

被控涉貪的前烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（左）14日因付不出高額保釋金而將遭到拘留。圖為2025年底葉爾馬克陪同烏國總統澤倫斯基（右）訪問西班牙。（路透檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基的前左右手、曾權傾一時的總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），被控涉貪，14日付不出法院裁定的高額保釋金，遭到拘留。

葉爾馬克在俄羅斯入侵烏克蘭的大部分期間都是澤倫斯基的得力助手，直到他在去年11月因捲入涉及數百萬美元、撼動澤倫斯基核心圈的貪腐醜聞後辭職。

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葉爾馬克被檢方指控藉由在基輔市郊蓋豪宅大規模洗錢；法院裁定，葉爾馬克審前拘留60天，保釋金1.4億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣，約台幣1億元）。

葉爾馬克在法官做出裁決後說，「我沒有那麼多錢。我沒有準備……，我想我有很多人脈與朋友。我希望他們能在這方面幫我。」

否認貪腐指控並稱將提出上訴的葉爾馬克，穿著別有1枚烏克蘭國旗色徽章的西裝現身法庭。「我堅持我的立場。我會繼續戰鬥。我會留在烏克蘭……，我行事坦蕩沒啥好隱瞞的。」

在被問到是否已做好坐牢的心理準備時，葉爾馬克說，他在俄羅斯全面入侵的2022年2月24日時人在基輔的總統府，當時許多人說基輔會在數小時、幾天內淪陷……，「我是一個蠻堅強的人」。

葉爾馬克在請辭總統府幕僚長前，被視為僅次於澤倫斯基的烏克蘭第2號人物，據稱2人在俄國空襲時，曾一起躲在烏克蘭總統府的地下防空洞睡覺。

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