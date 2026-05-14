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    CNN揭美中角力30年劇變 「3個T」唯一沒變是這道紅線

    2026/05/14 17:16 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普14日在北京與中國領導人習近平出席歡迎儀式。CNN指出，美中角力焦點近30年已從人權爭議轉向科技、供應鏈與台灣議題。（法新社）

    美國總統川普14日在北京與中國領導人習近平出席歡迎儀式。CNN指出，美中角力焦點近30年已從人權爭議轉向科技、供應鏈與台灣議題。（法新社）

    美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行峰會之際，長期採訪美中關係的CNN北京分社社長Steven Jiang撰文指出，美中角力的核心議題，已從30年前的人權與民主問題，轉向關稅、科技與供應鏈競爭，但台灣始終仍是北京最敏感的紅線。

    Steven Jiang在CNN分析，自己1990年代開始跑美中新聞時，雙方高層會談的焦點經常被稱為「3個T」：天安門（Tiananmen）、西藏（Tibet）與台灣（Taiwan）。但到了這次川習會，議題已變成「關稅（Tariffs）、科技（Technology）與台灣」。

    美中競爭從價值觀轉向科技與供應鏈

    報導指出，過去美國對中國的壓力，多聚焦於人權與民主議題；如今華府更在意的則是半導體、AI、稀土與高科技供應鏈。Steven Jiang提到，這次主導美中經濟談判的重要人物，已從外交系統轉向財政與經貿官員，也反映雙方競爭重心的改變。

    文章分析，中國國家主席習近平在過去10多年持續強化對經濟、軍事與政治系統的掌控，並集中資源推動科技與產業發展。即使面對美國出口管制，中國仍持續在電動車、人形機器人與高科技產業取得進展。

    Steven Jiang指出，川普重返白宮後發動關稅戰，並重塑美國傳統貿易與安全體系，引發國際局勢震盪。部分觀察人士認為，這種變化反而讓北京獲得更多外交與戰略空間。

    報導提到，隨著中東戰事延燒、美軍軍備資源持續消耗，加上中國掌握稀土供應鏈，北京在部分議題上的談判籌碼也有所增加。不過，文章同時指出，中國仍面臨內需疲弱、青年失業與人口危機等經濟壓力。

    儘管美中競爭主軸已從人權議題轉向科技與經濟，但Steven Jiang認為，台灣至今仍是北京眼中「最重要」的敏感問題。

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