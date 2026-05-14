習近平身高之謎案外案！ 作家對比完得結論：連勝文必有210公分......

目前與習近平合照且比他高的僅有國民黨的連勝文，因此蕭瑩燈推測，連勝文實則有210公分。（圖取自「陳為廷﻿」臉書專頁）

中國國家主席習近平的身高一直被外界視為「最想知道的秘密」之一，因為每當他與其他政治人物合照時，總是能「看起來」差不多高，作家蕭瑩燈在臉書分析，如果以白宮醫師公布的美國總統川普身高190.5公分為準，先不管習近平有多高，曾與習近平同框的國民黨前主席連戰由長子連勝文一定有210公分。

比起川習會的內容談了什麼，相信更多網友想知道的是習近平的身高究竟有多少公分？蕭瑩燈找出過去曾與習近平合照的政治人物身高做對比，雖然鄭麗文跟連勝文對外宣稱自己有178公分、194公分，但是都沒有白宮醫師背書的川普身高190.5公分來得可信，因此以川普當基準點來對比3人的身高。

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蕭瑩燈說，先從這次的川習會對比，可以得知習近平至少有190公分以上；再從上次的鄭習會對比，可以確認對外謙虛宣稱自己只有178公分的鄭麗文可能少報了幾公分，因為她穿平底鞋，所以最少有192公分；再往回推數年前的連習會，比習近平還要高的連勝文必然有210公分。

對此網友也開起各種玩笑，「就說倉庫有各種型號的習近平，為什麼大家不信呢」、「哪天能不能請習近平跟中國男藍第一人姚明合照一下！我想看看習近平是不是也能長到2米多」、「川普和習近平每次見面，身高都不一樣，習近平最有趣，臉有時窄有時寬」、「要看日子，看今天派出的是習近平1號、2號，還是3號」、「有道是：大丈夫能屈能伸」、「有很多個不同身高的習近平啊，這是唯一的合理解釋」、「都是不同人啦，大家仔細看看這幾個面相」。

白宮的醫師記錄川普有190.5公分，兩人站在北京天壇前看起來只差不到1/5顆頭。（美聯社資料照）

鄭麗文曾在臉書對外宣稱自己有178公分。（美聯社資料照）

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