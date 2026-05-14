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    首頁 > 國際

    川習會之際發動襲擊 烏外長籲美中對普廷施壓結束戰爭

    2026/05/14 16:38 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯於當地時間週四（14日）對烏克蘭首都基輔及多個地區發動大規模空襲，造成至少1名平民死亡、數十人受傷。（彭博社）

    俄羅斯於當地時間週四（14日）對烏克蘭首都基輔及多個地區發動大規模空襲，造成至少1名平民死亡、數十人受傷。（彭博社）

    俄羅斯當地時間週四（14日）對烏克蘭首都基輔及多個地區發動大規模空襲，造成至少1名平民死亡、數十人受傷；而在此前數小時的日間襲擊中已釀6人喪生。此次襲擊適逢美國總統川普訪問中國，烏克蘭官員呼籲，美中應共同對俄施壓結束戰爭。

    據《路透》報導，俄羅斯此次空襲鎖定基輔、南部港口城市奧德薩（Odesa）等多個區域。烏克蘭總理思維里登科（Yuliia Svyrydenko）指出，俄軍刻意針對民用基礎設施與住宅區進行打擊；基輔市長克里契科（Vitalii Klitschko）則表示，救援人員已從倒塌的公寓廢墟中救出11人，目前搜救行動仍在持續。

    烏軍統計，俄方此次共動用了675架無人機與56枚飛彈，雖然大部分遭防空系統擊落，但仍有38次撞擊紀錄分布於全境24個地點。

    烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上直言，「川普致力於推動俄烏兩國和平，俄羅斯的暴行戳破了和平幻覺。」他指出，唯有施壓才能迫使莫斯科止戰，並相信美中兩國有足夠的影響力促使普廷結束戰爭。

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