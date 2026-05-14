別拿台灣換北京讓步！ 美退役將領：台灣早已是「模範盟友」

台灣國軍2025年試射美製HIMARS多管火箭系統。美國退役將領蒙哥馬利指出，台灣近年持續提高軍費並採購美製武器，已成為華府眼中的「模範盟友」。（資料照）

美國總統川普本週前往北京舉行峰會。美軍退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）於軍事網站《防務一號》（Defense One）撰文示警，華府若為了貿易承諾或稀土供應而在台灣議題上對北京讓步，將成「後果深遠的戰略錯誤」。蒙哥馬利強調，台灣已展現身為「模範盟友」的實力，絕非大國交易桌上的「交易籌碼」。

目前擔任「保衛民主基金會」（FDD）資深研究員的蒙哥馬利指出，台灣完全符合川普對盟友的期待。台灣正投入前所未有的資金強化國防，並大量採購美製武器。此外，台灣承諾對美進行超過5000億美元（約新台幣15.77兆元）的直接投資，其中一半聚焦於先進計算與AI領域。蒙哥馬利認為，這種投資規模遠超其他亞洲或歐洲夥伴，並非「免費搭便車」的行為。

請繼續往下閱讀...

晶片供應支撐美軍 F-35戰力仰賴台製組件

文章分析，台灣對美國繁榮的貢獻至關重要。台積電（TSMC）與聯電（UMC）合計生產全球近4分之3的半導體晶片。台積電更生產全球90%的最先進邏輯晶片。這些組件驅動了從智慧型手機到F-35匿蹤戰機等美軍先進武器。蒙哥馬利強調，這就是安全供應鏈的實體樣貌，失去台灣將波及美國經濟的各個部門。

在軍事防衛方面，文中提到，台灣國防支出本世紀以來逐年增長，目前已超過GDP的3%。賴清德總統已承諾2030年將達到5%的目標。這項數據將使台灣成為全球防衛投入比例最高的民主國家之一。

蒙哥馬利點出，台灣採購的「魚叉」反艦飛彈、海馬士（HIMARS）多管火箭系統與「標槍」飛彈，均是美軍認定的反制兩棲攻擊關鍵裝備。台灣在面對共軍壓力時維持穩定應對，並未要求美軍代為處理每場小型衝突。

中方官員在峰會前已明確要求美方在台灣議題讓步。習近平預計將以貿易訂單與稀土合作為誘餌，換取美方限制對台軍售或轉向「反對台獨」。蒙哥馬利在文中表示，若美方用台灣安全換取北京的虛假承諾，將導致東京、首爾到華沙等全球盟友的信心動搖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法