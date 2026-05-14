魯比歐仰望人民大會堂天花板 引發網友熱議

美國國務卿魯比歐仰望人民大會堂天花板的舉動，引發網友們熱議。（擷自X@RyanRozbiani）

美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面並舉行會談，而跟隨川普的美國國務卿魯比歐仰望人民大會堂天花板的舉動，引發網友們熱議。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，相關影片顯示，魯比歐仰頭看著望人民大會堂天花板，一邊指著天花板一邊與美國國防部長赫格塞斯交談。

請繼續往下閱讀...

此影片在X和中國的社群媒體上廣泛傳播，網友們對魯比歐的反應感到有趣，並討論他當時與赫格塞斯的對話內容。

網友們開玩笑稱魯比歐可能說「看看這些燈，我們回去後也應該換掉。」、「我們回去後也把白宮重新裝修成這樣吧。」

人民大會堂建於上世紀五十年代，設計精巧，工藝精湛。該建築以其巨大的水晶吊燈而聞名，吊燈周圍環繞著傳統中國風格的鍍金石膏雕塑，以及色彩繽紛、呈棋盤格狀排列的天花板。

This idiot Marco Rubio is in China, fascinated by the ceiling.



He should have stayed on the plane ????‍♂️ pic.twitter.com/k1zqj38yYe — Ryan Rozbiani （@RyanRozbiani） May 14, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法