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    首頁 > 國際

    魯比歐仰望人民大會堂天花板 引發網友熱議

    2026/05/14 14:44 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國務卿魯比歐仰望人民大會堂天花板的舉動，引發網友們熱議。（擷自X@RyanRozbiani）

    美國國務卿魯比歐仰望人民大會堂天花板的舉動，引發網友們熱議。（擷自X@RyanRozbiani）

    美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面並舉行會談，而跟隨川普的美國國務卿魯比歐仰望人民大會堂天花板的舉動，引發網友們熱議。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，相關影片顯示，魯比歐仰頭看著望人民大會堂天花板，一邊指著天花板一邊與美國國防部長赫格塞斯交談。

    此影片在X和中國的社群媒體上廣泛傳播，網友們對魯比歐的反應感到有趣，並討論他當時與赫格塞斯的對話內容。

    網友們開玩笑稱魯比歐可能說「看看這些燈，我們回去後也應該換掉。」、「我們回去後也把白宮重新裝修成這樣吧。」

    人民大會堂建於上世紀五十年代，設計精巧，工藝精湛。該建築以其巨大的水晶吊燈而聞名，吊燈周圍環繞著傳統中國風格的鍍金石膏雕塑，以及色彩繽紛、呈棋盤格狀排列的天花板。

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