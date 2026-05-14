川普若在北京改口「反對台獨」？ 前美駐中大使：將震動台灣與亞洲盟友

美國總統川普14日在北京人民大會堂出席歡迎儀式，與中國國家主席習近平並肩步行。外界高度關注川普是否在台灣議題上調整美方用語與立場。（法新社）

美國總統川普正在北京與中國國家主席習近平舉行峰會之際，《紐約時報》分析指出，台灣正高度關注川普是否在公開場合改變美國對台用語。對外交圈而言，美方長年使用的「不支持台獨」（do not support Taiwan independence），與北京希望聽到的「反對台獨」（oppose Taiwan independence），雖只差幾個字，政治意義卻截然不同。

《紐時》指出，美國白宮官員在峰會前已否認華府將改變對台政策，但即使只是措辭微調，若由美國總統在北京親口說出，仍可能對台海與亞洲盟友造成巨大震撼。

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報導指出，美國歷任政府長期以來都表示「不支持台獨」，這套說法主要是為了安撫北京，同時維持華府對台灣的政治與軍事支持。但部分中國政策顧問希望，川普這次能進一步改口為「反對台獨」。

曾任美國駐中國大使的伯恩斯（Nicholas Burns）接受《外交事務》（Foreign Affairs）訪問時表示，若華府改成「反對台獨」，等於將台海衝突責任幾乎完全歸咎於台灣，「這將對台灣領導層與美國亞洲盟友造成震撼」。

「一中原則」與「一中政策」 美中也不同調

《紐時》指出，北京長期主張「一中原則」，認為台灣是中國一部分，中華人民共和國政府是唯一合法政府；但美國採取的是「一中政策」（one China policy），僅「認知」（acknowledge）中國的主張，並未正式承認台灣屬於中國。

報導回顧，1970年代美中建交後，美國雖與台灣斷交，但仍持續提供政治與軍事支持。美國在台機構「美國在台協會」（AIT）雖實際運作如同大使館，但名稱並非正式使館，正是這種模糊外交安排的一部分。

《紐時》指出，台灣議題幾乎確定會在川習會中被提及，而川普向來風格即興，也讓外界更加關注他是否在北京公開談論台灣問題。

報導認為，對台灣而言，目前最敏感的不只是美中是否談及台灣，而是川普會使用什麼字眼描述台灣問題。因為在美中台關係中，外交語言的細微差異，往往就代表政策訊號的改變。

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