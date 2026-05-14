習近平開場強硬警告：台灣議題處理不當將發生「衝突」

中國國家主席習近平（右）14日在北京人民大會堂歡迎儀式中注視美國總統川普。（法新社）

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京展開高峰會。習近平在開場對談中即針對台灣議題發出強硬警告。習近平指出，若台灣問題處理不當，美中兩國可能發生「碰撞或衝突」。這場舉世矚目的元首會談，在雙方對台立場的激烈火花中拉開序幕。

根據中國官媒《央視新聞》（CCTV）報導，習近平在正式會談中向川普表示，台灣問題是美中關係中「最重要的問題」。習近平強調，一旦此議題處理不當，兩國可能發生「碰撞（collide）或衝突」，這將使整體美中關係陷入高度危險的境地。

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《法新社》觀察指出，川普在抵達現場時展現極大熱情，稱讚習近平是「偉大的領袖」與「朋友」。川普預測兩國將擁有「奇妙的未來」，並宣稱美中關係將會「比以往任何時候都更好」。然而，相較於川普的熱情，習近平的開場語氣顯得冷峻。

中方在人民大會堂安排了高規格歡迎儀式。現場包含軍樂隊演奏、21響禮砲，並由學童揮舞旗幟尖叫歡迎。《法新社》分析指出，這場盛大接待掩蓋了兩國在貿易與地緣政治上的深層焦慮。習近平隨後在談話中明確要求雙方應成為「夥伴而非對手」。

習近平在會中引述了古希臘政治理論。他詢問美中兩國是否能超越所謂的「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」，建立大國關係的新範式。該理論指涉新興強權挑戰既有大國時，容易引發戰爭的風險。習近平表示，兩國應尋求在平等的基礎上合作。

美中兩國在2025年曾深陷激烈的貿易戰。川普此次訪中之際，伊朗戰事與區域穩定仍是美方代表團的優先關注點。中、美雙方目前已轉入正式閉門會談，針對具體爭議進行磋商。

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