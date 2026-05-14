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    川普讚中國兒童揮旗迎賓「比儀隊還棒」 港媒：北京深諳川普喜好

    2026/05/14 13:32 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（右）14日與中國國家主席習近平（左）一起出席歡迎儀式，獲近百名手持花束和國旗的孩童熱烈歡迎。（美聯社）

    美國總統川普（右）14日與中國國家主席習近平（左）一起出席歡迎儀式，獲近百名手持花束和國旗的孩童熱烈歡迎。（美聯社）

    赴中國訪問的美國總統川普14日上午與中國國家主席習近平一起出席北京人民大會堂前的歡迎儀式，檢閱了中國解放軍儀隊，隨後獲近百名手持花束和兩國國旗的孩童原地跳躍呼口號熱烈歡迎。對此川普表示，對歡迎儀式的孩童印象深刻，直呼其表現「比儀隊更棒」。

    習近平14日在北京人民大會堂外迎接川普，美中領導人熱情握手後，盛大的歡迎儀式正式展開。過程中，川普與習近平看似相當友好，漫步紅毯時頻頻交談，先是視察儀隊，再獲排列整齊的近百名孩童歡迎，其手舞足蹈對兩國領導人揮舞國旗和花束。

    兩人隨後進入人民大會堂展開雙邊會談，先後發表開場演說。川普一開始就大讚歡迎儀式，他說：「我對那些小孩感到印象深刻，他們很快樂，他們很漂亮，那些儀仗隊當然再好不過，但那些小孩真的太棒了。」

    港媒《香港01》分析，北京深諳川普喜好，因此精心策劃了一場包括紅毯、禮炮、孩童揮舞旗幟和鮮花的歡迎儀式。

    川、習14日晚間將在人民大會堂出席國宴。這是美中兩國元首繼去年10月在南韓釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪中。

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