「中國人」鬧事遭泰國人打死？ 粉專當柯南認刺青：是台灣人

臉書粉專「泰國清邁象」發現死者身上的刺青有「TAIWAN」，證明實則39歲台灣籍男子在酒吧鬧事遭另一群遊客打死。（授權自臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」）

日前泰國旅遊勝地芭達雅發生一起遊客遭圍毆致死的命案，泰國媒體均報導為中國遊客鬧事，不過時常分享泰國大小事的臉書粉專「泰國清邁象」發現死者身上的刺青有「TAIWAN」，證明實則39歲台灣籍男子在酒吧鬧事遭另一群遊客打死。

綜合泰媒報導，本月6日在芭達雅1間無照經營的酒吧，當地救援中心在晚上11點6分接獲通報稱發生案件，警方、調查人員、救護人員隨即趕到現場，此時已發現39歲張姓男子昏迷不醒，臉部受傷，左眼腫脹，嘴唇撕裂，身上也有多處瘀傷。儘管救援人員對他進行了心肺復甦術和急救，最終仍傷重不治。

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工作人員告訴警方，張男在死前似乎喝醉了，據悉是在打斯諾克時，因找不到撞球巧克而情緒激動，隨後爬上另外一群中國遊客所在的撞球桌上，引發爭吵及打架，雖然工作人員短暫地將雙方分開，但很快又爆發衝突。張男再次遭到襲擊，昏倒在場館內，而涉嫌襲擊者在警察到達前逃離現場。

不過警方表示，該工作人員的供詞並未被採納為最終結論，6名員工已被帶往芭達雅市警察局接受進一步訊問，調查人員正在查看監視器錄影以確定所有涉案人員的身份。

「泰國清邁象」感慨表示，這就是一場酒後為了一點芝麻綠豆大的小事失控，「酒精真的會致命」，就算不是駕車意外、不是喝到破病也只能是被人活活打死的份。還是那句老話，我們是在別人的國家旅遊，惹事了，不是真的等待警察趕到來當你打手，泰國警察抵達的速度絕對趕不上現場的拳速。

「泰國清邁象」也勸大家出門在外，真的要乖乖把鋒芒收好，低調不張揚。

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