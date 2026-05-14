川習會詳細議程一次看 CNN列出七大項目

美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面。（歐新社）

美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂舉行閉門會談，對此美國有線電視新聞網（CNN）將川習會今日與明（15）日預計討論的七個議程都詳細列出。

根據《CNN》報導，第一個是貿易。雙方可能會維持之前達成的貿易戰休戰協議，並可能同意進一步減稅。

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第二個是關鍵礦產。中國去年10月暫停了對關鍵礦產出口實施更嚴格的限制，但美國可能會努力確保更好、更穩定地獲得這些具有戰略意義的關鍵物資。

第三個是投資與市場進入。雙方預計將探索更多機會，讓各自公司在對方國家投資和營運。

第四個是科技，中國渴望看到美國取消對高科技產品的存取管制，例如最先進的半導體和晶片製造設備。

第五個是互買彼此商品。中國尋求購買美國商品，預計美國也將尋求與中國達成大宗採購協議，涉及農業、航空和能源等領域。

第六個是伊朗。中國作為伊朗親密夥伴和其石油最大買家，是中東戰火潛在和平斡旋者。預計川普將請習近平幫助推動伊朗開放霍姆茲海峽。

第七個是台灣。中國反對美國向台灣出售武器，聲稱台灣是其領土的一部分，並可能尋求推動美國調整其對台政策。

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