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    迎接川普祭出「帝國級歡迎秀」 外媒：習近平藉峰會展示中國新地位

    2026/05/14 11:36 編譯陳成良／綜合報導
    川普14日在北京出席國是活動前，人民大會堂外有學生列隊揮舞中美國旗。外媒認為，北京正透過高規格接待與國家儀式，凸顯中國的大國形象。（路透）

    川普14日在北京出席國是活動前，人民大會堂外有學生列隊揮舞中美國旗。外媒認為，北京正透過高規格接待與國家儀式，凸顯中國的大國形象。（路透）

    美國總統川普13日晚間抵達北京，14日正式展開高層會談與國是活動。中國以高規格儀式迎接，包括人民大會堂歡迎典禮、軍樂隊、兒童揮旗與國宴安排。《路透》報導指出，這場峰會聚焦貿易、區域安全與美中關係等議題，北京也試圖在全球局勢動盪之際，凸顯中國的重要性。

    《紐約時報》分析，這次接待規格反映中國近年持續強化「大國外交」形象。北京正試圖以更平起平坐、甚至更具主導感的姿態與美國互動，藉此展示中國在全球經濟與外交秩序中的新地位。

    中國官媒近期大篇幅報導川普訪中相關畫面，包括儀仗隊、國宴與官方直播等內容，強調中國仍是全球重要經濟與外交力量。部分中國學者認為，在伊朗戰事、能源危機與全球市場震盪背景下，北京希望向外界呈現「穩定中心」角色。

    另一方面，北京目前也希望延長美中關稅休戰，同時爭取美方在科技限制與台灣問題上降低壓力。《路透》指出，習近平希望利用這次峰會，展現中國仍是華府無法忽視的重要合作對象。

    隨同川普訪中的成員，包含多名美國大型企業與科技界人士。北京近年持續面臨房地產低迷、出口壓力與青年失業等經濟問題，因此也希望藉此次峰會，穩定外資與市場信心。

    《紐時》指出，中方近年愈來愈強調，中國在全球供應鏈、製造業與新能源產業中的核心地位。部分中國學者認為，在美國面臨中東戰事與國內政治壓力之際，北京更希望對外展現中國經濟與政治體制的穩定性。

    不過，美方官員仍強調，美國不會因峰會而改變在印太、安全與台灣議題上的既有立場。川普也在出發前表示，美中雖存在競爭，但雙方仍需在貿易與全球安全問題上保持合作。

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