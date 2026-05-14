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    首頁 > 國際

    紐時：伊朗戰爭拖累川普談判力 北京認為美國籌碼轉弱

    2026/05/14 11:12 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普14日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。外媒指出，伊朗戰事持續消耗美軍資源之際，北京正試圖在貿易、台海與地緣政治議題上爭取更大談判空間。（路透）

    美國總統川普14日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。外媒指出，伊朗戰事持續消耗美軍資源之際，北京正試圖在貿易、台海與地緣政治議題上爭取更大談判空間。（路透）

    美國總統川普在北京與中國國家主席習近平舉行峰會之際，《紐約時報》分析指出，持續數月的伊朗戰爭正削弱華府的戰略與談判空間。部分中國軍事與外交分析人士認為，美軍在中東大量消耗彈藥與軍事資源，已使美國在台海與印太議題上的威懾能力面臨壓力。

    報導指出，自今年2月美伊衝突爆發以來，美軍已消耗約一半長程匿蹤巡弋飛彈，戰斧巡弋飛彈使用量更達美軍一年採購量的約10倍。報導引述美國國防部內部估算與國會官員說法指出，這場戰事暴露出美國在高強度長期衝突中，武器補充速度不足的問題。

    《紐時》指出，中國部分軍事分析人士認為，伊朗戰事不僅消耗美軍庫存，也削弱了美國過去展現的軍事優勢形象。中國退役解放軍上校岳剛表示，美軍遲遲無法迅速結束伊朗戰事，已讓外界重新檢視華府在持久戰中的能力。

    報導提到，一些中國民族主義評論人士據此認為，如果美國難以迅速壓制伊朗，未來在台海衝突中恐怕也更難維持軍事優勢。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則形容，若美軍無法持續向全球部署武器，美國將成為「跛腳巨人」（giant with a limp）。

    《紐時》指出，北京目前希望延長美中關稅休戰，以爭取更多時間振興經濟與發展科技產業。同時，中方也希望川普政府降低對台支持力度，包括對台軍售議題。

    報導提到，習近平今年2月曾要求川普「謹慎處理」對台軍售問題，而川普政府之後延後公布對台軍售案，部分原因即與避免在峰會前激怒北京有關。

    不過，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上月在參議院表示，他不認為中東資源調動已對美軍嚇阻中國能力造成「真正代價」。《紐時》也引述美方專家提醒，中國解放軍已近50年未參與大型實戰，不宜直接將伊朗戰事與未來台海衝突類比。

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