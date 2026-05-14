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    貨輪遇襲南韓表態推動荷姆茲通行 胡采蘋：與虎謀皮還幻想談判能和平

    2026/05/14 13:14 即時新聞／綜合報導
    南韓航運公司「韓新遠洋船務」（HMM）名下1艘貨船「NAMU號」4日在荷姆茲海峽遇襲。（路透）

    南韓航運公司「韓新遠洋船務」（HMM）名下1艘貨船「NAMU號」4日在荷姆茲海峽遇襲。（路透）

    南韓一艘貨輪近日在荷姆茲海峽遇襲並起火燃燒，南韓為此譴責，還透露將參與推動荷姆茲海峽恢復通行。財經網紅胡采蘋對此諷刺，先前南韓總統李在明送錢給伊朗，還公開嗆聲美軍，說韓國可以自行防衛、不需要美軍。她也質疑，順從流氓國家的要求，只是向他釋放「來勒索我」的信號而已。

    南韓航運公司「韓新遠洋船務」（HMM）名下1艘貨船「NAMU號」4日在荷姆茲海峽遇襲並起火燃燒，伊朗雖否認對此次襲擊負有任何責任，但南韓對此事件表達強烈譴責，南韓國防部近日更證實，將參加多國國防部長視訊會議，推動荷姆茲海峽恢復通行。

    胡采蘋在臉書發文諷刺，韓國現在要「派遣人員、提供軍事資產、參與美軍荷姆茲行動」了。她質疑先前李在明送錢給伊朗，還公開嗆聲美軍，說韓國可以自行防衛、不需要美軍，結果韓國貨輪被伊朗無人機炸破，兩個禮拜以後韓國國防部長現在說要加入荷姆茲美軍陣營了。

    胡采蘋直言，你順從這種流氓國家的要求，只是向他釋放「來勒索我」的信號而已，他只會食髓知味，最後毀了你。她也強調，「他從來就不在乎你的死活，你還幻想談判可以和平，與虎謀皮這不是小學程度的成語嗎」。

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