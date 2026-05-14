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    首頁 > 國際

    持續對伊朗海上封鎖 美國中央司令部公布「戰果」

    2026/05/14 11:46 即時新聞／綜合報導
    中央司令部13日貼出影片，並報告過去4週海上封鎖行動執行成效。圖為驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）攔截伊朗油輪「M/T STREAM」。（圖擷取自美國中央司令部「X」帳號）

    中央司令部13日貼出影片，並報告過去4週海上封鎖行動執行成效。圖為驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）攔截伊朗油輪「M/T STREAM」。（圖擷取自美國中央司令部「X」帳號）

    美國持續針對伊朗進行海上封鎖，此行動由掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）轄下部隊執行，封鎖行動至今已有4週時間。中央司令部13日貼出影片，並報告過去4週封鎖行動執行成效。

    中央司令部13日指出，4週前中央司令部開始針對進出伊朗港口船隻實施封鎖，截至13日，美軍已要求67艘商船掉頭，允許15艘運載人道援助的船隻通過，並癱瘓4艘船隻以確保遵守封鎖規定。

    中央司令部提到，在本週稍早，美軍部隊透過無線電通訊並以輕武器發射警告射擊，確保2艘商船掉頭、遵守封鎖規定，這清楚顯示美國的封鎖措施仍全面生效。

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