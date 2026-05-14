持續對伊朗海上封鎖 美國中央司令部公布「戰果」

中央司令部13日貼出影片，並報告過去4週海上封鎖行動執行成效。圖為驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）攔截伊朗油輪「M/T STREAM」。（圖擷取自美國中央司令部「X」帳號）

美國持續針對伊朗進行海上封鎖，此行動由掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）轄下部隊執行，封鎖行動至今已有4週時間。中央司令部13日貼出影片，並報告過去4週封鎖行動執行成效。

中央司令部13日指出，4週前中央司令部開始針對進出伊朗港口船隻實施封鎖，截至13日，美軍已要求67艘商船掉頭，允許15艘運載人道援助的船隻通過，並癱瘓4艘船隻以確保遵守封鎖規定。

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中央司令部提到，在本週稍早，美軍部隊透過無線電通訊並以輕武器發射警告射擊，確保2艘商船掉頭、遵守封鎖規定，這清楚顯示美國的封鎖措施仍全面生效。

Four weeks ago, CENTCOM began implementing the blockade against ships entering and exiting Iran’s ports. As of today, American forces have redirected 67 commercial vessels, allowed 15 supporting humanitarian aid to pass, and disabled 4 to ensure compliance.



Earlier this week,… pic.twitter.com/Vfkucl0Mci — U.S. Central Command （@CENTCOM） May 13, 2026

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