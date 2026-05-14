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    首頁 > 國際

    空軍一號貼身滑行！ 中國士兵不動如山影片曝 網：千萬別動…

    2026/05/14 13:00 即時新聞／綜合報導
    美國空軍一號落地的影片在網路瘋傳，主角卻是1名中國解放軍士兵。（圖擷自X）

    美國空軍一號落地的影片在網路瘋傳，主角卻是1名中國解放軍士兵。（圖擷自X）

    美國總統川普14日展開訪中行程，前一晚他搭乘空軍一號（Air Force One）抵達北京，中國國家副主席韓正等人到場迎接。目前，空軍一號落地的影片在網路上瘋傳，然而主角卻不是川普，而是1名中國解放軍士兵。

    網路流傳的影片顯示，空軍一號13日晚間抵達北京首都國際機場後在跑道上滑行，引擎不斷發出震耳欲聾的轟鳴聲。與此同時，1名距離空軍一號不遠的解放軍儀仗隊成員仍不動如山，挺胸立正、不敢有絲毫鬆懈。

    影片在網路上引發熱烈討論，外國網友紛紛表達看法，「如果他動了，他們大概會把他關進『不存在』的勞改營」、「專業，或者聽力不太好」、「飛機距離他很遠，而且只不過是滑行的噪音罷了」、「中國新聞頭條『解放軍士兵無懼美國空軍』」。

    川普下機後獲中方熱烈迎接，歡迎儀式包括儀仗隊、軍樂隊以及約300名揮舞中、美國旗並高呼「歡迎」的中國青年。

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