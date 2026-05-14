伊朗戰爭消耗彈藥庫存！ 美機密報告：北京趁機觀摩、強化台海布局

美國總統川普抵達北京出席歡迎儀式。《華郵》披露的美軍機密報告指出，中國正利用伊朗戰爭消耗美軍資源，並在軍事與經濟領域擴張優勢，引發美方內部對全球戰略失衡的擔憂。（美聯社）

美國總統川普抵達北京展開會談之際，美國軍方1份機密情報評估警告，中國正利用伊朗戰爭在軍事、外交與經濟領域擴大利益。這份為參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）撰寫的報告指出，美伊衝突已導致美軍海量彈藥庫存流失，這類資源在潛在的台海衝突中具備關鍵作用。

根據《華盛頓郵報》13日獨家報導，這份報告全面評估了中國在外交手段、輿論宣傳、軍事力量與經濟影響等面向的反應。情報顯示，自2月28日美、以對伊朗開戰以來，中國持續向原本親美的波斯灣國家出售武器，協助其因應伊朗的無人機與飛彈威脅。

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報告認為，伊朗戰事造成美軍大量硬體設施毀損，並讓北京有機會在旁觀察美軍實戰模式。這類觀察數據正被用於規劃中方未來的軍事行動。

儘管美方曾認為關閉荷姆茲海峽將打擊中國經濟，但情報顯示，中國憑藉再生能源與龐大原油儲備，其能源安全韌性僅次於美國。華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，中國正向各國提供航空燃油等短缺物資，將自身塑造成「解決方案提供者」，藉此擴大外交影響力。

報告提到，北京在國際宣傳中將伊朗戰爭定性為「非法」，持續削弱美國作為國際秩序守護者的形象。

針對此項發現，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）駁斥，稱任何關於全球勢力向美國以外國家轉移的說法都屬錯誤。白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）則表示，美軍在38天內摧毀了伊朗的軍事能力，目前正透過史上最成功的海上封鎖扼殺伊朗經濟。

《華郵》指出，伊朗戰事對全球經濟造成實體傷害，也削弱了川普在國內與國際間的政治聲望。目前美方仍拒絕尋求北京協助處理伊朗問題，相關外交與軍事對峙現狀目前仍在持續。

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