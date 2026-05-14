又傳郵輪染疫！法國波爾多50人吐瀉9旬翁亡 疑諾羅病毒惹禍

「野心號」（Ambition）郵輪13日停靠在法國西南部波爾多市的加龍河畔。（歐新社）

一艘英國豪華郵輪12日晚停靠法國西部港口波爾多，船上疑爆發諾羅病毒（norovirus）疫情，一名92歲男性乘客死亡，另有約50人出現嘔吐、腹瀉等症狀。法國官方昨（13）日要求該郵輪採取隔離措施，船上1700多名乘客與船員一度都不得下船，同時淡化這起疫情與漢他病毒的任何關聯。

綜合媒體報導，這艘隸屬英國的大使郵輪公司（Ambassador Cruise Line）的「野心號」（Ambition），6日從英國薛特蘭群島（Shetland Islands）出發，在抵達波爾多前，曾停靠北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）、英國利物浦（Liverpool）及法國布勒斯特（Brest）。按照原定行程，野心號接下來將前往西班牙。

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野心號船上共有1187名乘客，其中多來自英國或愛爾蘭，另有514名印度籍船員。

波爾多衛生部門昨晚發布最新消息稱，採集的樣本檢測結果證實該郵輪爆發諾羅病毒疫情。諾羅病毒是一種具高度傳染性的腸胃炎，會導致嘔吐與腹瀉。法國官方隨後表示，沒有症狀的乘客可以下船，同時將繼續對受影響者實施隔離措施，「並加強船上的預防措施和衛生規程」。

來自北愛爾蘭的乘客芒斯特（David Munster）與妻子目前仍留在船上。他表示，在離開利物浦後，就被通知有部分乘客「已經生病」，期間他還曾目睹工作人員辛苦清理乘客嘔吐物的情況。

「野心號」（Ambition）郵輪首批乘客撤離。（歐新社）

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