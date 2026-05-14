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    籲莫忘初衷！美12跨黨派參議員致函魯比歐 促延續挺台立場

    2026/05/14 09:08 即時新聞／綜合報導
    美國跨黨派聯邦參議員13日聯名致函國務卿魯比歐（見圖），要求表達對《台灣關係法》的支持。（美聯社資料照）

    美國跨黨派聯邦參議員13日聯名致函國務卿魯比歐（見圖），要求表達對《台灣關係法》的支持。（美聯社資料照）

    美國總統川普已經抵達中國，預計於14日上午與中國國家主席習近平會面。與此同時，美國跨黨派聯邦參議員13日聯名致函國務卿魯比歐（Marco Rubio），要求表達對《台灣關係法》的支持，並警告不得「單方面調整這項政策」，亦不得發表「任何新的對台宣示性政策」。

    美國媒體《Semafor》報導，這封信函由科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）、猶他州共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）領銜，並交由Semafor率先披露。

    信中提醒魯比歐，他過去在國會任職時期曾對美台關係「一貫展現堅定支持」。

    信函共有12名參議員簽署，這些參議員還在信中強調，他們「隨時準備與您（魯比歐）的政府合作」，與台灣「進一步強化夥伴關係」。

    另10名簽署者包括共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、麥康奈（Mitch McConnell），以及民主黨籍參議員金安迪（Andy Kim）、凱恩（Tim Kaine）、默克利（Jeff Merkley）、昆斯（Chris Coons）、范霍倫（Chris Van Hollen）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、絲拉金（Elissa Slotkin）及夏茨（Brian Schatz）。

    川普已飛抵北京，預計14日出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平舉行峰會，這將是兩人繼去年10月在南韓釜山會面後，再度舉行峰會。

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