八點檔真實上演！出「悲傷童書」掩飾殺夫 猶他州毒婦面臨終身監禁

美國猶他州一名育有3個孩子的母親庫里‧瑞秦斯，在丈夫死後曾出版一本描述悲傷的童書，後來卻被揭穿是謀殺親夫的黑寡婦。（美聯社檔案照）

八點檔演的原來都是真的！美國猶他州一名母親，在丈夫死後出版一本描述悲傷的童書，後來卻被判謀殺親夫罪名成立，恐面臨最嚴重的加重謀殺罪，可判處25年至終身監禁，或終身監禁不得假釋。

《美聯社》報導，庫里‧瑞秦斯（Kouri Richins）因2022年在公園市（Park City）附近的家中，於丈夫的雞尾酒裡摻入5倍致死劑量的芬太尼（fentanyl），今年3月被判加重謀殺罪成立。

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檢方表示，35歲的庫里是一名從事房屋買賣翻修業務的房地產經紀人，她負債數百萬美元，並正計畫與一名「小王」共度未來。她在丈夫艾瑞克（Eric Richins）不知情的情況下，為他投保多份人壽保險，並妄想在他死後能繼承其價值超過400萬美元（約新台幣1.26億元）的遺產。

艾瑞克的父親尤金（Eugene Richins）13日敦促法官判處她終身監禁且不得假釋，以保護他的孫子們；在他們父親去世時，這3個孩子分別只有9歲、7歲與5歲。

尤金在量刑聽證會上說，「這項判決非常重要，這樣艾瑞克的3個兒子就永遠不必生活在恐懼之中，擔心那個奪走他們父親的凶手會再次傷害他們。」這天原本將是艾瑞克的44歲生日。

艾瑞克的妹妹艾美（Amy Richins）表示，附帶假釋條件的判決將是「一場不斷重演的噩夢」，並指出她哥哥的生日現在是「一個殘酷的提醒」，提醒這個家庭被剝奪了什麼。

公園市的陪審團也裁定，庫里犯下另外4項重罪，包括企圖謀殺罪，因為她曾試圖以摻有芬太尼的三明治毒殺她的丈夫。

本案引起真實犯罪（true-crime）愛好者的關注。庫里於2023年被捕時，正逢她為自己出版的童書《你和我在一起嗎？》（Are You with Me?）進行宣傳，這本書講述1名男孩如何面對父親的死亡。

在檢方於聽證會前提交的一份備忘錄中，庫里的兒子們告訴法官，如果她從監獄被釋放，他們會感到不安全。目前已13歲的長子說：「我擔心如果她出獄，她會來找我和我的弟弟們，還有我整個家庭。」、「我覺得她會來把我們帶走，對我們做不好的事，例如傷害我們。」

現年11歲的次子表示，母親入獄後，他才能過著快樂生活，而不必擔心她會傷害他或他愛的任何人。最小的兒子則說，如果母親被釋放，他會「非常害怕」。

陪審團僅商議不到3個小時，便裁定庫里所有罪名成立。在整個審判過程中，檢方將這位育有3個孩子的母親，描繪成一個貪財的殺手。他們向陪審團展示庫里與其情夫之間的簡訊，她在簡訊中幻想著離開丈夫，並在離婚時獲得數百萬美元。檢方還展示了庫里手機的網路搜尋紀錄，包括關於芬太尼致死劑量、豪華監獄，以及如何在死亡證明上標註中毒等查詢。

報導指出，猶他州的法官通常會判處一個寬泛的刑期範圍，而不是固定的年數。最嚴重的加重謀殺罪，可判處25年至終身監禁，或終身監禁不得假釋。檢方並未求處死刑。

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