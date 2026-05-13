Netflix紀錄片原型！南卡州知名律師謀殺妻兒案裁定發回重審

美國南卡羅來納州最高法院於週三（當地時間）做出重大裁定，正式撤銷了名律師梅鐸克於2023年被控謀殺妻兒的定罪判決，並下令針對此案進行重審。（美聯社檔案照）

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國南卡羅來納州最高法院於週三（當地時間）做出重大裁定，正式撤銷了名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）於2023年被控謀殺妻兒的定罪判決，並下令針對此案進行重審。

現年56歲的梅鐸克曾是當地極具權勢的法律世家傳承人。他被指控於2021年6月殘忍殺害妻子瑪姬（Maggie）與次子保羅（Paul）。2023年的判決中，他被判處兩項終身監禁，目前正在服刑中。此外，他還因涉及多項聯邦金融犯罪被判處40年徒刑。

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這起案件因涉及名門權力墮落、毒癮、龐大財務糾紛以及殘酷兇殺，引發全球高度關注，Netflix就將此案件拍成紀錄片影集《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》 （Murdaugh Murders: A Southern Scandal），另也有播客與書籍改編成一系列作品；審判過程亦全程轉播。

南卡州最高法院週三的裁決意味著原有的定罪暫時失效，此案將重回審判程序。

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