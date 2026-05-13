菲律賓參院傳槍響！議員被ICC通緝躲議會 小馬可仕否認政府部隊開槍

軍方人員13日晚間在參院傳出槍響後在場警戒。（路透）

菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）因涉嫌犯下違反人道罪，被國際刑事法院（ICC）發布通緝令，13日菲國武裝士兵進入參院執行逮捕令後，參院內傳出多起槍響。不過，菲國總統小馬可仕深夜發表聲明，表示政府安全部隊當時並未進入參院大樓，也未開槍。

根據法新社、菲律賓星報（The Philippine STAR）13日報導，13日晚間一批持步槍的安全部隊，進入德拉羅沙藏身的參議院大樓，之後就傳出多起槍響，德拉羅沙的下落以及情況尚不明。一名在參院內現場連線的記者，似乎被突如其來的槍聲嚇哭，有議員要記者趕緊疏散。

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參院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）說，「參議院受到攻擊」，小馬可仕和國防部長都致電了解議員安危，德拉羅沙人還在參議院大樓內。

小馬可仕在晚間10點過後，透過視訊發表聲明，表示政府持續監控情況發展，他也已致電內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）和菲律賓國家調查局局長馬帝巴格（Melvin Matibag）詢問，兩人都表示其部隊並未在參院內開槍，「政府部隊沒有開槍，沒有士兵、軍方人員或者調查局幹員進入參院」，目前還不清楚是誰企圖進入並因此開槍。

馬帝巴格在菲國媒體ABS-CBN訪問中表示，傳出槍響時，參院內並無該局人員。趕到現場的芮慕拉表示，已與數名參議員談過，「他們告訴我有人開槍，目前未傳出有人受傷」，但是開槍者身分不明，警方已經進入參院搜索。

德拉羅沙為菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政治盟友，在杜特蒂執政期間，於2016年到18年間，擔任菲律賓國家警察總署（PNP）署長，為當時政府血腥掃毒戰爭的最高執行者。

國際刑事法院11日證實，去年即已對德拉羅沙發布逮捕令。國家調查局率領的安全部隊，正尋求執行逮捕令。德拉羅沙受到議長凱耶塔諾提供保護，11日起即躲在參院，避免遭逮捕。他13日稍早向軍方喊話，不要拘捕他，也敦促參院同僚抵抗小馬可仕政府，任何企圖將他交給國際刑事法院的行動。

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