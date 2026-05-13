多次遭逮捕關押 伊朗著名人權律師索托德獲保釋

上月又遭伊朗當局逮捕的著名人權律師索托德，今天獲得保釋。（美聯社檔案照）

伊朗著名人權律師索托德（Nasrin Sotoudeh）的女兒表示，上月又遭伊朗當局逮捕的索托德今天獲得保釋。

法新社報導，索托德4月1日在家中被捕，維權人士表示，這是伊朗與以色列及美國交戰期間，當局加強打壓公民社會的一環。

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索托德的女兒在社群平台Instagram寫道：「媽媽在幾個小時前獲得暫時保釋。」

索托德曾獲多項殊榮，包括2012年歐洲議會（European Parliament）的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize），以及2020年的「優質民生獎」（Livelihood Award），過去她因人權工作多次被捕。

她的丈夫坎丹（Reza Khandan）自2024年12月起一直被關在伊朗監獄。

目前還不清楚索托德可能面臨哪些指控。

同為伊朗人權運動者的2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）10日也獲保釋，並被轉送至首都德黑蘭接受治療。支持者稱穆哈瑪迪的生命危在旦夕。

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