川普最後一刻邀黃仁勳同行 分析：反映「遊說努力」 非華府政策轉向

美國總統川普在最後一刻致電輝達執行長黃仁勳加入訪中行。（彭博資料照）

美國總統川普13日啟程飛往北京，原本只有特斯拉、Meta和貝萊德等16家企業的執行長同行，輝達執行長黃仁勳不在受邀之列，但最後一刻川普臨時致電黃仁勳邀他加入。有分析師指出，黃仁勳最後一刻獲邀加入，這更像是他積極遊說的結果，不代表華府對中國實施高階晶片出口管制的立場轉向。

香港《南華早報》報導，研究機構Gavekal Technologies分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）表示，黃仁勳的臨時受邀，更多的是反映他的「遊說努力」，而不是華府在此次峰會議程的轉向。

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卡瓦賈指出：「科技出口管制是複雜且政治敏感的問題，不太可能在一次短暫的峰會上取得重大突破。北京當局幾乎肯定會提出科技出口管制問題，但華府撤銷管制的可能性仍然很低。」

卡瓦賈表示，美中談判桌上還剩下一個問題，那就是輝達H200圖形處理器（GPU）在中國市場的命運。她說：「如果峰會談判進展順利，北京可能會允許H200有限度的進口，並將此舉包裝為市場持續開放的證據進行宣傳。」

去年12月，川普政府同意輝達向中國銷售H200，今年年初也發出許可證；但美國商務部長盧特尼克4月時表示，H200仍未對中國企業輸出，理由是中國政府不讓他們購買。

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