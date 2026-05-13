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    首頁 > 國際

    英相施凱爾遭黨內逼宮 傳衛生大臣準備辭職戰黨魁

    2026/05/13 21:20 中央社
    英國衛生大臣斯特里廷。（彭博）

    英國衛生大臣斯特里廷。（彭博）

    英國國王查爾斯三世今天在一場隆重儀式中發表「御座致辭」，闡述首相施凱爾的立法規劃，但施凱爾正面臨黨內逼宮，今天又傳出衛生大臣斯特里廷準備辭職挑戰黨魁大位。

    法新社報導，「御座致辭」內容並非由國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）撰寫，而是由政府擬撰，用於詳細說明未來12個月內擬推動的法案。

    執政的工黨在地方選舉慘敗後，黨內公開爭論不孚民望的施凱爾（Keir Starmer）是否應該下台。御座致辭及其奢華傳統本可充當短暫喘息機會。

    不過，英國媒體在御座致辭前報導，衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）的盟友表示，斯特里廷正準備辭職，向施凱爾發動黨魁之爭。

    雖然昨天有4名政務次官辭職，要求施凱爾下台的國會議員人數也突破80人，但他化解立即性危機，沒有人選擇出面發動黨魁之爭。

    施凱爾今天在御座致辭前，先於唐寧街（Downing Street）首相府與斯特里廷會面，英國媒體形容這是一次「攤牌」。但雙方會談不到20分鐘便結束，斯特里廷離開時未發表評論。

    斯特里廷受到工黨內的右派歡迎，但黨內左派國會議員不喜歡他，而是偏好前副首相芮納（Angela Rayner）或大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）出任黨魁，但這兩人要參選仍有一些障礙待克服。

    此外，大約110名工黨籍國會議員已連署支持首相，表示現在不是進行黨魁之爭的時機，凸顯黨內分歧至深，施凱爾團隊則希望藉此來維持掌權。

    但施凱爾今天又遭遇另一大挫折，因為支持工黨且對工黨決策有發言權的工會組織表態，必須制定選舉新黨魁的計畫。

    代表11個工會的「工會和工黨聯絡組織」（TULO）表示：「很明顯，首相不會帶領工黨投入下次大選。」

    不過下次大選預計得等到2029年。

    英國衛生大臣斯特里廷（中）和英國首相基爾·斯塔默（左）去年在倫敦訪問倫敦大學學院醫院（UCLH）期間，與該院院長朱莉婭·紐伯格（右）交談。（法新社，檔案照）

    英國衛生大臣斯特里廷（中）和英國首相基爾·斯塔默（左）去年在倫敦訪問倫敦大學學院醫院（UCLH）期間，與該院院長朱莉婭·紐伯格（右）交談。（法新社，檔案照）

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