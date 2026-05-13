芬蘭總統：與俄對話時機已到 歐洲討論推動協商

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）透露，歐洲領袖之間正在討論究竟由誰出面聯繫克里姆林宮。（歐新社）

芬蘭總統史塔布11日接受義大利媒體專訪時表示，現在是歐洲主動與俄羅斯展開對話的時機；芬蘭外長瓦爾通寧同日在出席歐盟外長會議後，研判俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）可能開始有真正的和談意願。

史塔布（Alexander Stubb）接受義大利晚郵報（Corriere della Sera）專訪時表示，歐洲領袖之間正在討論究竟由誰出面聯繫克里姆林宮，他坦言目前無法確定對話時間。

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芬蘭國家廣播公司（Yle）昨天分析報導指出，烏克蘭持續打擊俄羅斯境內能源設施，俄軍前線推進極為緩慢；上週俄羅斯勝利日閱兵規模縮水，俄方甚至宣布臨時停火，深怕烏克蘭趁機發動攻擊。歐洲外交人士的共同判斷是，時間首度站在烏克蘭這邊。

瓦爾通寧（Elina Valtonen）會後在布魯塞爾（Brussels）向芬蘭媒體說，俄羅斯至今沒有真正談判的跡象，一直在拖時間。然而她研判情勢正在轉變，「現在明顯感覺到，俄羅斯也開始承受更多壓力，因為經濟情勢走弱，政治牌也不如幾個月前好打。」

她指出，現階段誰擔任歐盟談判代表是次要問題，首要是在雙方之間建立互信。

據衛報（The Guardian）報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）11日擋下由普廷建議由德國前總理施若德（Gerhard Schröder）代表歐洲參與談判。卡拉斯直言施若德是「俄羅斯國有企業的高級說客」，彷彿「同時坐在談判桌兩邊」。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）在布魯塞爾出席歐盟國防部長會議後，接受YLE訪問時表達不同看法。他表示俄羅斯的態度雖有「一些信號」，但還不清晰，俄羅斯仍有持續作戰的能力，現在重啟談判言之過早。哈卡寧強調，歐洲必須持續長期支援烏克蘭，烏克蘭才能在未來的談判桌上站穩腳步。

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