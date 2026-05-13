英凱特王妃訪問義大利 罹癌後頭一遭

英國凱特王妃13日抵達義大利北部城市雷焦艾米里亞，這是她接受癌症治療後的首次海外行程。（法新社）

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales）13日抵達義大利北部城市雷焦艾米里亞（Reggio Emilia）進行2天訪問，是她2年多前宣布罹癌與接受治療以來的首趟正式海外行。

凱特此行是代表她在2021年創立的「皇家幼兒基金會中心」（The Royal Foundation Centre for Early Childhood）前來出差，該中心旨在讓世人更進一步認識到幼兒時期對日後人生結果的重要性。

請繼續往下閱讀...

凱特現身雷焦艾米里亞前，當地街頭已有大量「凱粉」聚集；在引頸期盼凱特蒞臨的人群中，有人揮舞旗幟，有人拿著花束。

凱特是最受歡迎的英國王室成員之一，2年多前在接受1場重大腹部手術後確診罹癌；2025年1月，凱特宣布病情已緩解。

凱特的1名助理將這趟義大利訪問形容是「王妃的『復原之旅』中的重要一步」…作為凱特康復後的首場國際訪問…此行凱特來說是一大重要時刻；這也是凱特首度正式訪問義大利，但她在高中畢業後與上大學之間，曾在義大利中部佛羅倫斯待過一段時間，並且「一直記得那些美好回憶」。

凱特將在市政廳接受市長的歡迎，然後在當地的廣場與民眾見面；預計她在接下來2天將會參與當地手工藝課程、戶外學習以及與民眾交流。

英國凱特王妃13日抵達義大利北部城市雷焦艾米里亞前，當地街頭已有大批群眾聚集守候。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法