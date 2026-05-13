美伊談判膠著恐重啟軍事行動 赫格塞斯：不需國會授權

美國戰爭部長赫格塞斯12日出席參院撥款委員會聽證會。（法新社）

美國和伊朗因條件談不攏，和談持續膠著，據傳總統川普正考慮恢復對伊朗軍事行動。戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）12日在國會聽證會上表示，若總統認為有必要，仍不需國會授權，就可重啟對伊朗的軍事打擊行動。

美國財經媒體CNBC報導，赫格塞斯12日在聯邦參議院撥款委員會作證，被阿拉斯加州共和黨籍參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）問到，若川普決定恢復對伊朗軍事行動，是否需要國會授權。赫格塞斯回答：「若總統決定重啟（軍事行動），我們擁有採取行動的一切必要權限。」

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根據1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution），總統可在未經國會授權下，發動緊急軍事行動，但是須在60天內結束，超過此期限則須國會授權。不過，川普政府先前表明，該限制違憲，總統根據憲法第二條擁有發動軍事行動的權力。

穆考斯基接著追問，若明確說明國會確實提供授權使用武力」（AUMF），是否會對總統有所幫助。赫格塞斯回覆，「我們的看法是，他（總統）依據第二條（Article 2）已擁有所需的一切權限」。赫格塞斯意指規範總統職權的美國憲法第二條。

12日這場聽證會，原本為審議川普政府規模近1兆5000億美元的2027會計年度國防預算案，不過，焦點幾乎都著重美國與伊朗戰爭的法律爭議，尤其值此雙方和談持續僵持，停火能否維持也相當脆弱之際。

川普在伊朗戰爭60天期限到期的5月1日，向國會表示，對伊朗的敵對行動已經停止；赫格塞斯5月初在參院軍事委員會上也表示，美伊自4月8日起停火，已經「暫停」此期限倒數時間。

然而，穆考斯基在12日聽證會上，表達對川普政府說法的疑慮。她說，戰爭權力法「相當清楚」，要求總統須在60天內，終止未經國會授權的敵對行動，「看起來敵對行動並未結束」。

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