美學者曝「2原因」：川普不會在台灣問題讓步

2025年10月，南韓釜山APEC期間，川普、習近平在場邊交談。（路透檔案照）

美國總統川普是否會在台灣問題上讓步，以換取更大的利益，成為這次「川習會」的焦點之一，華府智庫「哈德遜研究所」日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）在接受日媒訪問時表示，外界批評川普對台灣防衛並不認真，但他認為這毫無根據，也完全不擔心。他認為，川普若在台灣問題上失敗，美國在全球的主導地位，以及他身為總統的權威都將受到嚴重損害。所以在這次會談中，川普對台灣問題會極度謹慎，不會讓步。

溫斯坦是美國知日派學者，立場與川普政府相當接近，川普曾在2020年3月提名他出任美國駐日大使，但因美國參議院審查程序延宕，最終未獲批准。溫斯坦也多次發表對日本時政的看法，去年中國對高市政府連續施壓，他表示，主要目的是為了讓日本「芬蘭化」，並建議高市政府沒有讓步的必要。

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溫斯坦在接受日本朝日新聞專訪，被問及第二次川普政府雖然表明重視包括台灣在內的「第一島鏈」防衛原則，但整體上並未展現強力介入亞洲的姿態，他是如何看待美中關係的前景。

溫斯坦表示，外界批評川普對台灣防衛並不認真，但他認為這毫無根據，也完全不擔心。他表示，川普是依靠直覺行動的人，而這種直覺是在紐約房地產業界磨練出來的。川普知道要成為「頂級強者」（top dog）需要什麼。

美國主導全球、總統權威受挑戰

溫斯坦進一步表示，川普如果在台灣問題上失敗，美國在全球的主導地位，以及他身為總統的權威都將受到嚴重損害。川普絕不願讓習近平成為「頂級強者」。因此，在美中領袖會談中，他對台灣問題會極度謹慎，不會讓步。

溫斯坦也談到，川普原本試圖透過高關稅措施來矯正與中國的貿易關係，但中國以「停止供應稀土」作為威脅，而這將對美國汽車產業等製造業造成毀滅性打擊。基於這點，川普轉向了「間接戰略」。

美削弱中國盟友 攻擊委國、伊朗

所謂「間接戰略」，就是攻擊中國在南美最重要的友好國家委內瑞拉，以及在中東最重要的友好國家伊朗。

溫斯坦表示，雖然從短期來看，美國在中東部署多個航母打擊群，並投入大量先進武器，確實可能讓外界認為，美國應對中國在台灣海峽與南海挑戰的能力被削弱，但習近平現在沒有能力在這些地區發動任何攻擊。習近平一直在中國共產黨政治局與中央軍委內進行清洗，他很清楚自己正面臨嚴峻問題。溫斯坦認為，在可預見的未來，習近平不會對台灣採取軍事行動。

溫斯坦並指出，在對伊朗作戰中，美軍展現出非凡的指揮與控制能力，這也將對中國形成嚇阻。

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