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    金磚國家外長會議撞期川習會 能否就譴責美以攻伊達成共識仍未知

    2026/05/13 15:47 編譯張沛元／綜合報導
    伊朗外長阿拉奇將出席在印度舉行的金磚國家外長會議。圖為阿拉奇今年4月27日訪問俄羅斯。（路透資料照）

    伊朗外長阿拉奇將出席在印度舉行的金磚國家外長會議。圖為阿拉奇今年4月27日訪問俄羅斯。（路透資料照）

    「金磚國家」（BRICS）集團外長會議14日在印度新德里登場，美國與以色列聯手與該集團成員國之一的伊朗之間的戰爭，料將讓這場為期2天的會議蒙上陰影。

    「金磚國家」最初由巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）以及南非（South Africa）組成，近年隨著接納埃及、衣索比亞、印尼、伊朗與阿拉伯聯合大公國而擴大。

    伊朗已呼籲印度利用這場在14日與15日舉行外長會議，讓該集團就譴責美以在伊朗的軍事行動，達成共識；然此最大分歧在於同為「金磚國家」成員的伊朗與阿聯，在目前的中東衝突分處不同陣營。

    印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）3月時曾表示，部分「金磚國家」成員國直接涉入中東衝突，因此「我們很難達成共識」。但另1名印度外交部官員告訴《路透》，印度希望在最新一輪「金磚國家」外長會後發表聯合聲明。

    伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）可能在13日稍晚抵達印度，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也將出席。目前還不清楚誰會代表阿聯與會。

    由於阿聯與沙烏地阿拉伯在遭伊朗攻擊後做出反擊，這輪「金磚國家」外長會議可能氣氛緊張。

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