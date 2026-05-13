140億美元對台軍售卡關數月 《紐時》：習近平擬施壓川普延後批准

川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。（路透資料照）

美國總統川普預計13日晚間抵達北京。根據《紐約時報》報導，中國國家主席習近平準備在為期2天的峰會中，就對台軍售議題直接與川普討論。由於峰會在北京舉行，習近平將比在一般國際場合擁有更多施壓空間，試圖說服川普延後或縮減對台武器供應。

川普政府去年底批准了110億美元（約新台幣3469億元）的對台軍售。目前仍有一筆價值約140億美元（約新台幣4416億元）的軍售包裹正等待最終核定，但計畫已卡關數月。

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前白宮國安會官員何瑞恩（Ryan Hass）分析，習近平可能以大規模經濟交易或後續訪美為誘餌。何瑞恩表示，他對川普在今年秋季前批准新一批軍售持「低預期」態度。

復旦大學台灣研究中心主任信強指出，雖然要川普全面停止軍售難度極大，但中方仍尋求達成「延期」或「減量」。信強表示，若美方堅持推動，北京對採購波音（Boeing）飛機或美國農產品的熱情將會下降。

語意紅線角力 外界認北京尋求對台讓步

報導指出，除了對台軍售，涉台措辭也是這次峰會的重要角力點。中方正嘗試促使川普將美方長年的「不支持台獨」，修改為更強硬的「反對台獨」。民進黨籍立委陳冠廷指出，若美方表態微調，北京將更容易宣稱美方站在中方立場，對台灣造成外交壓力。

中方發言人林劍上週重申，台灣議題是中國核心利益中的核心。外界認為，北京正試圖利用川普偏好交易談判的風格，在對台軍售與涉台表述上獲得更多讓步。

針對外界疑慮，即將陪同川普赴中的國務卿魯比歐表示，美中雙方對彼此立場均有充分理解。魯比歐強調，美國不希望看到情勢出現任何被迫的變動。

台灣立法院上週已通過7800億元台幣的特別預算，準備支應後續軍購計畫。美方跨黨派參議員也於上週五致函川普，敦促其推動軍售進度。《紐時》指出，這筆價值140億美元的軍售案是否能在峰會後獲得批准，已成為外界關注此次川習會後續發展的重要觀察點之一。

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