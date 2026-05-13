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    首頁 > 國際

    魯比歐訪中在空軍一號穿「馬杜羅」運動服！ 網笑：下一個就是你

    2026/05/13 14:34 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）疑穿著與委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolas Maduro）同款運動服。（擷取自X，本報合成）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）疑穿著與委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolas Maduro）同款運動服。（擷取自X，本報合成）

    美國總統川普今（13）日啟程出訪中國，國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨川普登上專機，將首次訪問中國。期間，有網友發現，魯比歐在空軍一號上未穿著西裝，反而換上一套運動服，而這套運動服竟神似前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今年1月被美軍生擒時，身穿的運動服。

    白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）今在社群平台X發文，稱「國務卿魯比歐在空軍一號上直接穿Nike Tech『委內瑞拉款』！」並配上一張魯比歐穿著一套灰色運動服前往中國的照片。

    照片曝光後，迅速在社交媒體走紅，網友紛紛留言開起玩笑，也有網友質疑是否AI假照片，還有網友揶揄魯比歐穿整套Nike運動服，腳上卻配Adidas球鞋；另有網友戲稱，在前往中國的路上穿這套？「下一個就是你了，老大」。但也有許多網友反感，認為不該嘲笑別人。

    美國總統川普今年1月3日曾在「真相社交」（Truth Social）平台發布委內瑞拉總統馬杜羅的照片。（路透資料照）

    美國總統川普今年1月3日曾在「真相社交」（Truth Social）平台發布委內瑞拉總統馬杜羅的照片。（路透資料照）

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