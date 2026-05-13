油輪載200萬桶原油遭美攔截！ 越南憂「動搖國本」急喊：是伊拉克石油

馬爾他籍超大型油輪「聖法努里奧斯1號」近日載運約200萬桶原油駛離荷姆茲海峽，隨即遭美軍攔截。（路透資料照）

越南國營「越南石油總公司」（PVOIL）12日敦促美國海軍允許1艘載運200萬桶伊拉克石油的超大型油輪穿越被封鎖的海域，否則越南煉油廠將陷入原料短缺困境。

路透報導，美國軍方近日擴大對伊朗的海上封鎖，將裝載違禁品的貨輪納入攔截範圍。此前美方表示，來自波斯灣其他國家的石油可以自由出口。

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船舶追蹤網站MarineTraffic發布的資料顯示，馬爾他籍超大型油輪「聖法努里奧斯1號」（Agios Fanourios I）載運約200萬桶原油，於本月10日駛離荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）進入阿曼灣，隨後於11日折返回到荷姆茲海峽。

報導稱，美軍中央司令部（CENTCOM）在回應有關「聖法努里奧斯1號」的聲明中表示，「作為持續封鎖伊朗的一部分，美軍改變了該船隻的航向。」聲明並未說明美軍最終是否將允許該油輪前往越南。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則報導，「聖法努里奧斯1號」已於10日沿著伊朗指定的油輪航線通過荷姆茲海峽。

越南石油總公司副總裁黃廷松（Hoang Dinh Tung，音譯）12日致函美國軍事外交使團稱，「這批貨物對於宜山煉油廠（NSRP）、越南社會主義共和國和越南人民都極為重要。」

黃廷松在信中強調，「宜山煉油廠的原料庫存嚴重短缺，任何延誤都可能導致煉油廠停產，從而對數百萬越南消費者、公司、公共服務和產業造成連鎖效應。」

越南石油總公司並表示，已明確向美軍證實「聖法努里奧斯1號」載運的是由伊拉克國家石油行銷組織（SOMO）出售的伊拉克石油，裝船時間為上月10日至14日。

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