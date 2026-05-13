俄貨輪地中海神秘爆炸沉沒 CNN：疑載核潛艦反應爐運往北韓

俄羅斯貨輪「大熊星號」（Ursa Major）2024年12月穿越葡萄牙海域時的畫面。CNN調查指出，該船其後在地中海發生爆炸並沉沒，船上貨物疑似涉及潛艦核反應爐組件。（圖：葡萄牙空軍）

一艘俄羅斯貨輪前年底在地中海發生爆炸後沉沒，事件至今仍充滿疑點。美國有線電視新聞網（CNN）調查報導指出，這艘名為「大熊星號」（Ursa Major）的貨輪，可能載有供潛艦使用的核反應爐組件，目的地疑似與北韓有關。

事件發生後，美軍特殊偵察機、俄羅斯軍艦與疑似間諜船接連出現在沉船海域，使整起事件更添敏感性。

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CNN引述西班牙調查資料報導，「大熊星號」於2024年12月航行至西班牙外海時，船體右舷接連發生3次爆炸，造成2名船員死亡。其餘14名船員撤離後，貨輪最終沉入地中海。

西班牙政府事後向國會表示，俄籍船長曾向調查人員坦承，船上載有「兩組與潛艦核反應爐類似的組件」，但無法確認是否包含核燃料。

調查人員也質疑，這艘貨輪原本從俄國西部港口出發，準備前往遠東海參崴（Vladivostok），若只是運送起重機與貨櫃，沒有必要繞行歐洲並穿越地中海。

美軍特種偵察機兩度飛越 俄船重返沉船海域

報導指出，沉船事件後，美軍曾兩度派出WC-135R特種偵察機飛越相關海域。這類飛機主要用於偵測空氣中的核輻射與放射性微粒。此外，1艘名為「揚塔爾號」（Yantar）的俄羅斯船隻，也在沉船後返回現場停留數日。西方國家長期懷疑，該船具備海底情報蒐集能力。

CNN引述熟悉西班牙調查的人士說法指出，俄方船隻返回後，當地海域又偵測到4次爆炸訊號。西班牙地震監測單位表示，相關震波特徵與水下爆炸相似。

CNN指出，北韓近年持續推動核動力潛艦計畫，領導人金正恩去年也曾公開相關潛艦照片。部分調查人員因此懷疑，船上組件可能原定轉運至北韓羅先港。

不過，目前仍無公開證據能證實這批設備最終目的地就是北韓。西班牙政府尚未正式公布完整調查報告，美國國防部、俄羅斯官方與涉事船公司，目前也未對CNN相關內容做出具體回應。

北韓官媒2025年底公開領導人金正恩視察核動力潛艦建造畫面。CNN調查指出，俄羅斯沉沒貨輪上的可疑貨物，可能與北韓核潛艦計畫有關。（路透）

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