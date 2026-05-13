定調「川習會」！《人民日報》：美中關係回不到過去 台灣問題是核心

美國總統川普預計14日與中國國家主席習近平會談。（美聯社資料照）

美國總統川普今（13）日啟程出訪中國，中共黨媒《人民日報》同天刊登評論稱，美中關係回不到過去，但能有更好未來，直言美中打交道的心態與方式已變，如今雙方對話更平等、底線更清晰，美中關係或開新局。文章還說，台灣議題是美中關係中最重要、最敏感的核心問題。

川普於13日至15日對中國進行國是訪問，人民日報今在3版刊登署名「國紀平」的5000字長文評論，標題為「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來——寫在中美元首會晤之際」。

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文章表示，美中關係已走到全新的歷史方位。中美元首又一次握手，必將是一個具有里程碑意義的新起點。「透過一次次交鋒與對話，中美打交道的心態與方式漸漸發生變化。今天，雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰，中美關係展現出韌性中開新局的可能。」

文章指出，美中兩個大國打交道，最重要的是樹立正確的戰略認知，要回答好美中到底是對手還是伙伴這個管總的問題。

文章稱，這些年面對關稅戰、貿易戰，中方願談敢打，堅守原則與底線，「不僅彰顯了硬核實力，贏得了國際尊重」，也為雙方回到談判桌前，通過對話協商解決分歧創造了可能。認為美中雙方互動越來越平等，美國看中國的眼光更加平視，已成為國際戰略界的共識。

該文重申，台灣問題是美中關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關美中關係的政治基礎。習近平多次對川普表明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」文章宣稱，明確原則底線，正是防止美中關係出現嚴重風險的責任擔當。

對於未來美中經貿關係，文章呼籲「對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。」稱世界經濟經不起前兩大經濟體陷入「脫鉤斷鏈」，雙方應讓經貿合作繼續成為美中關係的壓艙石，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

至於中東局勢，文章僅稱，中方始終認為，武力不是解決問題的辦法，堅持為和平奔走，支持一切有利於恢復和平的努力。

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