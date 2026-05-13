川普發文攻擊歐巴馬與批評者 並呼籲逮捕他們

美國總統川普12日凌晨在社交媒體上瘋狂發文，攻擊前總統歐巴馬與批評者，並呼籲逮捕他們。（彭博）

美國總統川普12日凌晨在社交媒體上瘋狂發文，攻擊前總統歐巴馬與批評者，並呼籲逮捕他們。

根據《法新社》報導，川普12日凌晨發表大量文章，幾乎全部是轉發支持者帳號上的影片和截圖，以及一些人工智慧生成的表情包，以攻擊反對者們。

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川普2篇文章稱歐巴馬為「叛徒」和「惡魔勢力」（DEMONIC FORCE），其他文章則呼籲逮捕歐巴馬和批評他的人。

川普1篇轉發的文章譴責前聯邦調查局局長柯米（James Comey），調查前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）使用私人電子郵件伺服器一事時，未能查明此事與歐巴馬之間的關聯。

川普多篇文章敦促美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）對批評者提出訴訟。根據媒體報導，布蘭奇正努力加快對川普批評者的調查。

川普還有大量文章重申2020年總統大選勝利被竊取的說法，包括投票機製造商將投給他的選票調換成投給當時的民主黨候選人拜登。

川普說「中央情報局知道這些機器的功能，卻為了控制選舉結果而掩蓋真相。」

值得注意的是，在近期《華盛頓郵報》、《ABC新聞》和民調機構益普索（Ipsos）聯合進行的1項民意調查顯示，59%受訪者認為川普缺乏領導國家的精神能力，55%受訪者則認為他身體狀況不佳。

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