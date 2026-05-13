連美國總統都常講錯！外媒解析華府最敏感「台灣措辭」

美國總統拜登2021年接受美國廣播公司（ABC）專訪時，曾表示若台灣遭入侵，美國將做出回應。相關談話當時引發白宮後續澄清對台政策並未改變。（歐新社、法新社，本報合成）

從拜登4度談及出兵保台，到川普政府曾誤將習近平稱為「中華民國總統」，美國歷任總統近年多次在台灣議題上出現表述爭議。美聯社分析指出，由於美國對台政策長期建立在「戰略模糊」基礎上，即使只是細微措辭變化，都可能在美中之間引發高度關注。

報導指出，美國長期奉行「一中政策」，知悉北京對台灣地位的立場，同時維持與台灣的非官方關係，並保留協助台灣自我防衛的空間。這種刻意維持模糊的政策設計，被視為避免北京或台北任何一方片面改變現狀的重要基礎。

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「戰略模糊」下的台灣措辭 華府長年高度控管

曾任柯林頓政府白宮發言人的麥卡瑞（Mike McCurry）表示，華府過去對台措辭經過長期精密設計，「因為有太多人在聽，也有太多人在關注」。曾在國務院、五角大廈與白宮任職的柯比（John Kirby）也說，談到台灣時，「措辭必須極度精確」，因為相關風險非常高。

美聯社整理指出，拜登任內曾4度公開表示，美國將在中國攻台時軍事介入，引發白宮多次出面澄清「對台政策沒有改變」。其中包括2021年接受ABC訪問時，將台灣與北約盟友並列；2022年在東京記者會上，拜登更直接回答「會」動用軍事力量防衛台灣。相關說法之後均由白宮或五角大廈重新說明。

川普第一任期也曾出現類似情況。2016年，川普在當選總統後與時任總統蔡英文通話，引發北京不滿。隔年，白宮公布川習會逐字稿時，又一度誤將習近平稱為「中華民國總統」，事後才修正內容。

報導也回顧其他歷任總統發言。1998年，柯林頓在上海提出「三不支持」；小布希則曾在2001年表示，美國動用武力協防台灣「當然是選項之一」。即使是被認為較謹慎的老布希與歐巴馬政府，也都對台灣議題保持高度字句控制。

曾任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）中國政策顧問的余茂春則認為，北京長期透過「一中原則」設下概念陷阱，使美國官員在表述時容易出現誤解或失言。不過，他也表示，中國軍方從未真正相信美國在保衛台灣問題上存在模糊空間。

柯比回憶自己過去擔任發言人期間，也曾因未照稿談及台灣而引發爭議。他表示，幾乎所有曾在白宮、國務院或五角大廈發言的人都知道，「談到台灣時，你會低頭看稿，不會即興發揮。」

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