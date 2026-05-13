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    川普發布「第51州」地圖 將委國劃入美國

    2026/05/13 09:38 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普近期發表委內瑞拉成為美國第51州的圖。（圖擷取自Truth Social）

    美國總統川普近期發表委內瑞拉成為美國第51州的圖。（圖擷取自Truth Social）

    美國總統川普過去曾揚言要控制其他主權地區，加拿大、格陵蘭、委內瑞拉都被點名過。川普近期發表委內瑞拉成為美國第51州的地圖，且時間點正值委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示該國無意成為美國一部分後。

    根據《法新社》報導，川普12日在真實社群（Truth Social）上發布1張地圖，地圖上委內瑞拉被畫成美國國旗的模樣，並標註了「第51個州」。

    在川普發表此地圖的前一天，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）指出，即使委內瑞拉總統馬杜羅1月被美軍逮捕，該國也從未考慮過成為美國第51個州。

    羅德里格斯自從成為代理總統後，一直致力於緩和與美國的關係。她推行的改革重新向美國公司開放了委內瑞拉的採礦和石油行業。

    另外在委內瑞拉反對派要求進行選舉背景下，羅德里格斯1日被記者詢問關於選舉的可能性時回應「不知道」，但強調會在未來某個時刻進行。

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯稱，該國從未考慮過成為美國第51個州。（歐新社）

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯稱，該國從未考慮過成為美國第51個州。（歐新社）

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