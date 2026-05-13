FDA局長馬卡里下台 川普證實：他遇到一些困難

美國總統川普週二表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）局長馬卡里（左）已辭職。（法新社）

美國總統川普週二（12日）表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）局長馬卡里（Marty Makary）已辭職。據多名消息人士指出，馬卡里近幾週與白宮及衛生部門高層顧問發生衝突，並因一連串具爭議性的FDA決策受到檢視。

綜合外媒報導，馬卡里是約翰霍普金斯大學醫學院外科腫瘤學家，曾在新冠疫情期間批評疫苗強制接種令，去年3月獲美國參議院確認出任FDA局長，但他上任後多項作為受到批評，包括處理調味電子煙重返美國市場、墮胎藥審查停滯，以及在可能救命藥物與疫苗審查上，公開與藥廠出現分歧。

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多名消息人士指出，馬卡里離任前，數週來面臨來自具影響力共和黨人、反墮胎團體與《華爾街日報》社論版的壓力，同時也與白宮及衛生與公共服務部高層官員發生衝突。上週五，《路透》等媒體揭露，川普已批准開除馬卡里的計畫。

川普週二證實馬卡里離職，他在出發前往中國前於白宮外表示：「他是一位很棒的醫師，但他遇到了一些困難。不過他會繼續往前走，也會做得很好。」FDA負責食品事務的副局長戴曼塔斯（Kyle Diamantas）將接任代理局長。戴曼塔斯是律師，與川普長子有私人關係。

在同一篇貼文中，川普附上一段似乎是馬卡里提出辭呈的簡訊。馬卡里在訊息中寫道：「我宣布了50項重大FDA改革，拜登任內的FDA一項都沒有。」他也感謝川普給予他服務機會，「能擔任您的FDA局長，是我一生的榮幸。我永遠感激。」

3名消息人士指出，白宮目前尚未找到永久接替馬卡里的人選。馬卡里離任後，美國FDA與疾病管制暨預防中心（CDC），以及其他公共衛生高層職位，都同時缺乏正式首長。

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