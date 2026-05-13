將與習近平談伊朗 川普：我不需要幫忙

川普出訪前他告訴媒體，他與習近平將會針對伊朗問題促膝長談，不過川普強調，他不需要習近平協助美國解決伊朗問題。（歐新社）

美國總統川普12日啟程前往北京，準備與中國國家主席習近平會面，在出訪前他告訴在場媒體，兩人將會針對伊朗問題促膝長談，不過川普強調，他不需要習近平協助美國解決伊朗問題。

綜合外媒報導，川普預計將於13日抵達中國北京，並在14日及15日舉行會談，此次「川習會」將會是川普自2017年以來首度訪問中國。川普啟程前在白宮和媒體提及赴中與習近平討論事項，表示他會與習近平討論伊朗問題，但川普也強調：「我認為我們不需要任何幫助來解決伊朗問題。無論以何種方式，無論是和平方式還是其他方式，我們都會取得勝利。」

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被問到習近平在伊朗問題上的立場時，川普提到，他認為習近平「表現不錯」，他和習近平之間沒有遇到任何問題，「而且他一直是我的朋友」。

川普表示：「我們有很多事情要討論，但說實話，我不會說伊朗是其中之一，因為我對於伊朗局勢的控制相當到位。要嘛我們達成協議，不然就是他們被徹底摧毀。」

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