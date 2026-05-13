川普稱俄烏戰爭將結束　指川習會將長談伊朗問題

美國總統川普今天表示，他本週到訪北京時將與中國國家主席習近平針對伊朗問題進行「長談」，並表示俄烏戰爭即將結束，認為雙方會達成和解，更矢言營救委內瑞拉所有政治犯。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）告訴記者：「我們會對此進行長談。老實說，我認為他（習近平）表現還算不錯」，並表示不需要習近平協助華府解決美國與伊朗的戰爭。

請繼續往下閱讀...

川普還說烏克蘭戰爭即將結束，他相信俄羅斯與烏克蘭將會達成和解，「我確實認為烏克蘭戰爭即將結束」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9日表示，他認為烏克蘭衝突「即將結束」，並稱德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是他較偏好的歐洲對談人選。

川普並矢言致力營救所有在委內瑞拉的政治犯，並表示他對華府支持的委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）充滿信心。

他被詢及委內瑞拉政治犯問題時指出：「我們將努力使他們全數獲釋。我告訴你，羅德里格斯做得非常好。」

同時，川普堅稱他採取的政策奏效，目前美國通膨飆升僅屬「短期」現象，主要受伊朗戰爭影響。

川普說「通膨只是短期的」，他預估通膨率將從當前的3年來高點3.8%降至1.5%，「這場戰爭很快就會結束、不會維持太久，屆時你們將看到油價回落」。（編譯：洪啓原）1150513

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法