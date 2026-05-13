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    首頁 > 國際

    俄稱新ICBM試射成功可攜核彈頭　普丁：年底部署

    2026/05/13 02:07 中央社

    俄羅斯今天宣稱成功試射可搭載核彈頭的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「薩爾馬特」（Sarmat），總統普丁表示，俄國將於今年底部署，並形容這是「世界最強大的飛彈」。

    路透社和法新社報導，俄羅斯經歷多年挫敗和延期後才預定部署薩爾馬特。這款飛彈設計用於搭載核彈頭，可打擊數千公里外的美國或歐洲目標。

    普丁（Vladimir Putin）在電視談話中表示，薩爾馬特可搭載的彈頭威力是任何西方同類型的4倍以上，射程超過3萬5000公里。

    他說：「它擁有突破所有現有和未來反飛彈防禦系統的能力。」

    普丁在獲報薩爾馬特成功試射後說：「這是世界最強大的飛彈系統。」他還說薩爾馬特將在今年底進入「戰備值勤」。

    官方電視台播出俄羅斯戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）向普丁報告今天薩爾馬特試射成功的畫面。

    西方安全分析人士認為，普丁對於俄羅斯部分新一代核武的性能誇大其辭。這類核武是普丁2018年首度宣布的現代化計畫一環。

    根據西方專家說法，薩爾馬特過去試射以失敗收場，包括2024年9月的試射在發射井造成一個深坑。

    普丁自2022年俄烏戰爭爆發以來多次向世界強調俄羅斯核武庫的規模與威力，西方認為此舉意在嚇阻他們不要過度介入支持烏克蘭。

    美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）今年2月到期失效後，全球兩大核武強權一系列限制正式解除。雙方曾多次指控對方未能遵守條約規範。

    儘管美俄在「新戰略武器裁減條約」到期失效後不久同意重啟高層軍事對話，目前尚無跡象顯示將續簽或延長條約。（編譯：盧映孜）1150513

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