防北京藉「川習會」施壓 美前官員：川普挺台力道1979年來最大

親近白宮的人士透露，美國總統川普（左）身邊的人，正鼓勵他考慮在與中國國家主席習近平（右）交談時，談論台灣議題的重要性，目標是保持美國對台政策不變。（路透檔案照）

美國總統川普曾暗示，即將與中國國家主席習近平舉行的峰會，將是「潛在的歷史性時刻」。《美聯社》引述專家說法警告，如果這位美國總統不謹慎發言，他可能會顛覆數十年來微妙的台灣外交關係，從而真的「創造歷史」。

根據與5位來自亞洲及歐洲國家外交官的對話，美國的盟友特別擔心，以發表即興言論著稱的川普，可能會最終否認美國對台灣的支持，甚至可能是無心之失。

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外交官與中國問題專家警告，習近平可能會施壓川普，將美國的政策語言從「我們不支持台灣獨立」，調整為更明確的「我們反對台灣獨立」。

一位要求匿名的亞洲外交官說，對習近平來說，如果能讓川普在公開場合說出對中國有利的話，例如「我支持和平統一」、「我反對台灣獨立」或「台灣是中國的一部分」，將是巨大的成功，「我們只能祈禱不要發生災難」。

即使在措辭上有些微變化，也可能釋放出政策改變的訊號。曾在中央情報局（CIA）擔任中國分析師、目前任職於智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）的秦江南（Jonathan Czin）指出，這是非常微妙的差異，聽起來像是文字遊戲（tomato-tomahto），但卻具有重大的戰略影響，風險在於「川普的行事風格並沒有那種精準度」。

一名親近白宮的人士說，川普身邊的人正鼓勵他考慮在與習近平交談時，談論台灣議題的重要性，目標是保持美國對台政策不變。「對於川普，你永遠不知道會發生什麼，他非常難以預測。所以他的顧問群、所有的資料、所有的簡報和討論，都是為了維持台灣的現狀，並盡量減少對此議題的討論。」

外交官的一大擔憂是，川普可能會用多年的謹慎對台政策，來換取貿易協議，或在伊朗問題上的協助。第二位駐華府的亞洲外交官說，北京可能會提議促成與伊朗的協議，重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以換取美國在台灣議題上的讓步。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上週暗示，會談中任何提及台灣的部分，可能僅限於重申美中雙方的既定立場。「我確信台灣會是談話的主題，一直都是。」「中國了解我們在這個議題上的立場，我們也了解他們的。」

白宮發表聲明表美國對台政策並未改變，但拒絕評論川普計畫如何處理關於台灣的討論。

曾在川普首屆政府擔任國家安全會議（NSC）幕僚長的葛瑞（Alex Gray）駁斥川普可能被習近平說服，而在台灣議題上轉向的說法，「我不認為這將是一場戰略對話。我認為這主要是一場經濟對話。」

葛瑞強調，華府智庫圈十多年來一直在預測川普會放棄台灣，但「他不僅沒有那麼做，他對台灣的強化比自1979年以來的任何總統都要多……，我看到的都是與台灣關係強化的正面指標。」

即使台灣沒有成為會談中的熱門議題，區域其他國家的擔憂，仍凸顯川普顛覆既定規範，已對美國可靠性的認知造成損害。川普願意透過威脅吞併格陵蘭、讓加拿大成為第51州，以及減少駐德美軍來破壞傳統聯盟，已經削弱國際社會對他願意履行美國長期承諾的信心，包括旨在嚇阻中國可能對台灣發動侵略的承諾。

這不會是北京第一次利用領袖峰會對台灣議題施壓。2024年，習近平也曾要求美國總統拜登（Joe Biden）改變美國對台灣獨立的用語，但遭拜登拒絕。

中國大使館拒絕評論習近平是否會施壓川普，以促使美國減少對台灣的支持。

川普在今年2月已引發外界對其遵守美國對台承諾的質疑。當時他告訴記者，他與習近平在通話中，討論可能額外出售給台灣的武器，暗示川普可能違反雷根（Ronald Reagan）政府在1982年對台灣做出的「六項保證」，即美國不會就對台軍售與北京事先諮商。

不過，即使川普發表看似改變美台關係的廣泛聲明，可能也不會導致實質的政策改變。拜登曾4度堅稱，若中國侵略台灣，美國將出兵防衛，違反旨在讓北京猜測美國在此類情況下將如何反應的「戰略模糊」政策，他的幕僚隨即撤回這些聲明。

如果川普在北京發表脫稿言論，暗示他正在改變美國與台灣的關係，他的幕僚，甚至川普本人，在搭乘「空軍一號」返國的途中，也可能進行類似的訊息翻轉。

拜登政府的亞太事務副助理國務卿藍墨客（Mark Lambert）說，中國會很樂意看到川普說出與現有政策不同的話，但這取決於其戲劇化的程度，「他們知道這可能只是短暫的」。

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