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    荷姆茲封鎖全球恐週損100億頓餐食 前世銀總裁籲中國「這件事」

    2026/05/12 23:40 編譯魏國金／台北報導
    中國以保障國內需求為由，停止多種肥料出口。（法新社）

    中國以保障國內需求為由，停止多種肥料出口。（法新社）

    英國廣播公司（BBC）報導，前世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）指出，中國應停止囤積糧食與肥料，以緩解伊朗戰爭引發的全球供應危機。

    馬爾帕斯在2017年至2019年擔任美國總統川普的財政部副部長，專門負責國際事務。他在川普與中國國家主席習近平於北京會面前夕，接受BBC訪問時說，「他們（中國）擁有全球最大的糧食與肥料儲備，應該停止擴大囤積」。

    報導說，馬爾帕斯作此發言之際，全球各國爭相確保春播之前的肥料供應。荷姆茲海峽的持續封鎖嚴重干擾肥料出貨。

    本月初，全球最大肥料生產商之一的亞拉國際（Yara）執行長霍爾賽瑟（Svein Tore Holsether）警告，供應干擾可能導致全球每週損失100億頓餐食，而最貧窮的國家受創最大。

    他也說，隨著肥料使用的降低，糧食收成恐減少，進而掀起全球搶糧戰爭。

    自3月以來，中國以保障國內供應為由，停止多種肥料出口。而自2021年以來，中國已實施一連串限制出口措施。去年，中國佔全球肥料產量25%，出口總額超過130億美元。

    2019年至2023年擔任世銀總裁的馬爾帕斯說，北京自稱是發展中國家的說法不再可信。

    他說，「他們認定自己是發展中國家，但他們是全球第2大經濟體，而且在許多方面堪稱富裕」；「他們仍在世界貿易組織（WTO）與世界銀行中假裝是發展中國家，他們可以隨時停止這麼做」。

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