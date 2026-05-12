美軍伊朗彈藥庫存見底？赫格塞斯：報導愚蠢且誇大

美國五角大廈代理主計長赫斯特（左）在與戰爭部長赫格塞斯（中）12日出席國會聽證會時，證實對伊朗動武的相關戰爭經費支持已達290億美元。（美聯社）

美國對伊朗展開的軍事行動「史詩之怒行動」持續推高戰爭成本。五角大廈預算官員12日向國會證實，相關軍費已逼近290億美元（約合9145億新台幣），較兩週前公布的250億美元再增加40億美元（約合1261億新台幣）。美國戰爭部長赫格塞斯同日再度赴國會接受質詢，雖然態度較上次收斂，但仍未透露任何縮減軍事行動的具體規畫。

五角大廈代理主計長赫斯特在眾議院撥款委員會國防小組委員會聽證會上指出，戰費暴增主因包括裝備維修、武器汰換以及持續作戰所衍生的龐大支出。面對民主黨議員質疑美軍「彈藥庫存恐已見底」，同場出席的赫格塞斯強硬反駁，批評相關報導「愚蠢且過度誇大」。他強調，五角大廈對庫存狀況掌握清楚，「我們擁有所需的一切」。

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相較於4月30日火藥味十足的聽證會，赫格塞斯當時曾怒斥國會部分言論「魯莽且充滿失敗主義」，12日的質詢氣氛明顯降溫。他在開場聲明中未再對民主黨議員發動人身攻擊，並形容這份高達1.5兆美元的國防預算案是「兼顧財政責任、也為戰爭而準備的預算」。

當議員追問是否已有「B計畫」可縮減對伊朗軍事行動規模時，赫格塞斯僅表示，美軍「必要時可升級、必要時也可後撤」，並稱軍方已有調整與轉移部署資產的方案，但未進一步說明細節。

針對美伊之間脆弱的臨時停火協議，赫格塞斯表示，儘管美軍上週才在荷姆茲海峽攔截針對三艘海軍艦艇的攻擊，但停火「顯然仍然有效」。不過他也警告，若總統下令，代號「自由計畫」的商船護航任務可隨時恢復。

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